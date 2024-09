La borsa Zara con cui Kate Moss eleva il suo look boho-chic

Se c’è un segno Basso costo L’unica cosa per cui Kate Moss ha un debole è Zara. La modella britannica è stata in diverse occasioni musa ispiratrice del marchio leader Inditex, e infatti è stata protagonista di diverse campagne come Di nottedestinato alle serate parigine, ma è apparso anche su capi di abbigliamento basic come le magliette che sono andate esaurite in un batter d’occhio.

In occasione della sua permanenza a Parigi per la settimana della moda, Top ha dichiarato ancora una volta il suo amore per l’azienda guidata da Marta Ortega con una borsa della sua ultima collezione che si adatta perfettamente al suo stile e ha come protagonista anche la sua stampa animalier preferita: il leopardo.



Kate Moss con una borsa Zara leopardata a Parigi GTRE

Non è un segreto che la Moss sia una grande fan di questa stampa, che applica su vari capi di abbigliamento, come cappotti o giacche. Nella capitale francese il modello è stato visto con molti di questi design, ma anche con questo accessorio che ha catturato l’attenzione di tutti ed è ancora disponibile sul sito di Zara.



Kate ha firmato un design a forma di borsa a forma di fiore, realizzata in pelle e dotata di manici multiposizione, che permettono di portarla a mano, come farebbe una donna d’affari, o a spalla per un maggiore comfort. Questa borsa ha dimensioni di 21 x 15 x 15 cm (H x L x P), ad un prezzo 79,95 euro.



Un accessorio pensato per elevare un look casual e basic, come i jeans e una t-shirt basic. Nel caso di Moss, porta la borsa con un abito nero boho-chic, che le piace di più, che presenta un design incrociato, uno scollo a V, maniche corte grigie e uno spacco rivelatore. Maxi scarpe in pelle con tacco a spillo.



Borsa a secchiello con stampa leopardata di Zara Zara

Un esempio di come abbinare la versatile borsa Zara precedentemente indossata da Marta Ortega, che indossava con una giacca nera e una camicia grigia e che è riuscita a svendere in poche ore.