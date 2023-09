La brasiliana Anita ha vinto il premio come miglior video latino agli MTV Music Awards 2023

La brasiliana Anitta sconfigge Beso Bluma, Bad Bunny e Shakira e diventa miglior artista latina agli MTV VMA Awards per la seconda volta.

Larissa de Macedo Machadoconosciuto come Anitaha nuovamente trionfato nei premi MTV Video Music Awards Nella categoria Latin Music Video grazie alla sua canzone “Funk Rave”. La vittoria del brasiliano è stata una totale sorpresa, poiché tra i nominati c’erano produzioni come Sta ballando da sola A peso piuma con Collegamento armato, Unx100to A Coniglietto cattivo con Insieme di confini, TGQ A Shakira con Carol JE Desideroso di Di Rosalía, che ha suscitato molto scalpore durante tutto l’anno.

in questo modo, Anita ripete l’impresa nel 2022 Quando ha vinto Bad Bunny, Becky G, papà, J Balvin e Farrukoalcuni tra i maggiori esponenti del genere urbano con i loro soggetti collare. Quella notte, il cantante È diventata la prima artista brasiliana a vincere il Silver Astronaut Award nella storia del premio.

“Brasile, eccoci di nuovo qui, per la seconda volta. “Grazie ai miei fan, senza di voi non sarei niente, vi devo tutto quello che ho”, ha dichiarato Anita ricevendo questo premio per la seconda volta consecutiva. La cantante ha ringraziato in particolare i fan del suo paese natale, il Brasile, così come i fan messicani, ai quali ho inviato un breve messaggio in spagnolo.

“Vedo il popolo del Messico, lo amo così tanto.”Il cantante è stato condannato.

Anita ha concluso il suo discorso ringraziando se stessa per il duro lavoro svolto per ottenere il riconoscimento agli MTV Video Music Awards. “E grazie: Voglio ringraziare me stesso perché lavoro così duramente, oh mio Dio. Ascoltano il funk brasiliano e lo ascolteranno sempre di più in tutto il mondo.

Funk rave È il primo singolo del prossimo album in cui Anita cerca di rappresentare pienamente le sue radici e, come ha menzionato nel suo discorso di accettazione, portare il funk brasiliano in tutto il mondo.

Il video musicale, che l’ha fatta risaltare tra gli altri artisti latini, mostra la cantante nelle viscere del Brasile che taglia i capelli ad alcuni locali che si affrontano anche loro in una partita di calcio su un campo sterrato. Anita, oltre a ballare danze sensuali, Condivide un momento molto suggestivo con uno dei ragazzi presenti nel videoche è già apparso negli altri video di Anitta.

La cantante ha ricevuto molte critiche riguardo alla franchezza di molti dei suoi video, alle quali ha risposto in una recente intervista: “Penso che la mia battaglia sia questa, Rendere le donne libere di essere chi vogliono essere. Se vogliono essere timidi, lasciali stare e non esporsi a pericoli a causa di ciò. Se vogliono essere lussuriosi, lo facciano, e non esporli per questo a pericolo”.

Anitta ha debuttato con una canzone con il gruppo K-pop TxT agli MTV Video Music Awards

Fin dalle prime ore della festa, Anita ha attirato moltissime attenzioni grazie al suo abito nero con la serratura lungo il busto, che ha abbinato ad un paio di lunghi orecchini a fiori gialli e rossi.

Durante l’evento Anita ha anche tenuto una presentazione con il gruppo coreano Domani x insieme (conosciuto come breve messaggio) per eseguire il pezzo Torna per saperne di piùuna collaborazione senza precedenti che sarà presto disponibile su tutte le piattaforme fluire. Per lo spettacolo, Anita ha cambiato il suo vestito con un completo di pelle nera con una barba in stile cowboy e stivali alti fino al ginocchio.

Il brasiliano è anche salito sul palco da solista dei VMA e ha cantato i brani dal vivo Una volta lo era, Funk rave, Molto vicino E controllo.