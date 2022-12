La brochure promozionale rivela che il gioco includerà funzionalità online

La leggenda di Zelda: Kingdom’s Tears È Il gioco più atteso del 2023Secondo l’ultimo lotto di Game Awards. Con questo in mente, non sorprende che i fan abbiano cercato ulteriori informazioni sul gioco, prima di quello che uscirà il 12 maggio, e sembrano aver trovato un dettaglio davvero interessante.

Proprio ieri è apparso su reddit Inserito da qualcuno che ha scattato una foto a un opuscolo promozionale del gioco – in Olanda, pare -, in cui è chiaramente indicato che La leggenda di Zelda: Kingdom’s Tears Includerà lavori online.

“Ottieni di più dal tuo Nintendo Switch. Nintendo Switch Online”scritto sul retro del libretto. Più limpido, niente acqua. La grande domanda che i fan si stanno ponendo in questo momento è Che forma assumeranno queste funzioni?. Dobbiamo ricordarlo The Legend of Zelda: Respiro selvaggio Era un titolo singolo in primo piano, sebbene ricevesse contenuti scaricabili, quindi una teoria coerente è che questo è l’uso che gli viene dato o, in mancanza, i backup su cloud.

Vale anche la pena ricordare The Legend of Zelda: The Wind Wicker HD Aveva una funzione che permetteva di ricevere in bottiglia messaggi di terze parti, con le conseguenze comiche che si potevano immaginare. Speculare su qualcosa di più complesso di così, così vicino alla premiere, sarebbe rischioso, ma non impossibile ovviamente.

Cosa sappiamo di The Legend of Zelda: Kingdom’s Tears?

Dobbiamo ancora aspettare sei mesi per scoprire con certezza di cosa tratta questo opuscolo, ma ciò non significa che non si sappia nulla di un sequel. Respiro del selvaggio. Di fatto, È noto che era basato sulle idee inutilizzate del DLC che ne è la base concettuale Lacrime del Regno. Fantastico, come molti altri giochi, Respiro del selvaggio Lascia i concetti nella pipeline che verranno ora utilizzati nella seconda parte.

Allo stesso modo, sappiamo che il gioco adotterà un tono più pacato rispetto al suo predecessore o anche a molti dei suoi predecessori, risalendo ai tempi la maschera di Majora. Queste sono solo alcune delle caratteristiche che già conosciamo, però c’è dell’altroAl fianco Altri dettagli strani A proposito del franchising che ti interesserà sicuramente.

Ve lo ricordiamo La leggenda di Zelda: Kingdom’s Tears Verrà lanciato il 12 maggio e qui puoi recuperare tutta la copertura, prima e dopo il suo lancio.