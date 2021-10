La cabina di pilotaggio turca blocca il proiettile del Milan

Un gioco giocatoDletico di Madrid Sopra San Siro Di fronte a lui AC Milan Ha lasciato un nemico come numero nemico comune in Italia. Ci riferiamo alla Turchia Kunit Kagir, squadra lombarda meno responsabile di media e tifosi, in gran parte responsabile della sconfitta contro il Rosoneri Atleti.

La partita è stata uno scandalo nel paese della Transilvania, che è sorto il giorno dopo con titoli dei media così preziosiLa Gazzetta Dello Sport’ O’Il Corriere Tello Sport’ Parlando apertamente di “rapina”. Era così Milano Si è formalmente lamentato con la UEFA per le prestazioni di Ottoman.

I media italiani hanno poi introdotto le fonti e parlato Milano Con chi ha parlato UEFAOttoman passerà un po’ di tempo nel “frigorifero”, cioè impedirà un po’ di tempo per arbitrare le partite internazionali a causa della sua prestazione.

Ovviamente ora è stato annunciato che sarà lui a dirigere Germania-Romania Classificazione per Mondiali del Qatar 2022, La rabbia è aumentata tra quei media e i fan. Gli ottomani guideranno lo scontro, previsto per venerdì prossimo Amburgo.

Fiamma per VAR

Qual è la svolta in questo numero? UEFA Non responsabile Kakkir Nel conto dell’espulsione CessiePer esempio; Ma ha anche incolpato i turchi Abdulkadir Pitiken, Arbitro In cui si, In termini di punizione, vale la vittoria di materasso nei tempi supplementari, per mano di un giocatore italiano. Hussein Kozaki Verrà con Kakkir Nella competizione per squadre nazionali questo venerdì.





