La campagna Special Giants sta arrivando a una fine indesiderata

Solo gli stessi colossi prevedevano una campagna di successo come questa.

Nessun altro ha dato loro una possibilità nella NL West, che negli ultimi anni è stata dominata dai detentori del titolo mondiale Los Angeles Dodgers. I San Diego Padres, un’altra squadra della divisione, avevano diverse giovani stelle ed erano considerati i favoriti per il gagliardetto precampionato.

È stato San Francisco a vincere il titolo di division, cosa che non facevano dal 2012. Nell’ultimo giorno della stagione, i Giants hanno fatto proprio questo, sconfiggendo i Dodgers, che hanno visto otto vittorie consecutive.

San Francisco ha avuto un record di franchigia: 107 vittorie contro 106 Dodgers. Ma la stagione improvvisa dei colossi si è conclusa bruscamente giovedì, quando sono caduti nella decisiva quinta partita della serie di prima divisione, contro Los Angeles, l’avversario forte.

“La mancanza di egoismo che questa squadra ha mostrato durante tutto l’anno e la fiducia reciproca non ha eguali. È la migliore stagione in cui sono stato come giocatore o allenatore, in qualsiasi posizione nel baseball”, ha detto l’allenatore Gabe Kapler. . Non ho mai visto niente del genere. Questo è il migliore”.

Durante l’inverno, ci saranno più occasioni per riflettere sui risultati conseguiti. In questo momento, la realtà è triste.

“Questo club è così speciale perché è pieno dei ragazzi che ami come amici per tutta la vita”, ha detto il giocatore multifunzionale Darren Rove. “Quando vai in campo con loro, tutti ti sostengono e lo sai. Vanno tutti nella stessa direzione e ti sostengono. Ne abbiamo visti esempi durante tutto l’anno. Se un ragazzo cadeva, ne arrivava un altro”.

Il record di 107-55 ha segnato un impressionante recupero per la squadra 29-31 in una stagione interrotta dalla pandemia. Quello fu il primo anno di Keplero al timone.

Ma eliminare i Dodgers richiederà tempo per digerire.