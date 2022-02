La cancelliera britannica Liz Truss ha accusato la Russia di creare pretesti per invadere l’Ucraina orientale

Vladimir Putin (AFP)

Giovedì il ministro degli Esteri britannico Liz Truss ha accusato la Russia di “fabbricare pretesti per invadere l’Ucraina”. Anche l’esercito ucraino e i separatisti filorussi si accusano a vicenda del bombardamento nell’est del paese.

Rapporti di insolita attività militare ucraina nel Donbass (regione) È un palese tentativo del governo russo di inventare pretesti per invadereTruss, che sta visitando Kiev in questo giorno, ha twittato.

Nelle ultime ore la tensione è aumentata nella regione, con nuove violazioni del cessate il fuoco e Attraverso accuse tra l’esercito ei separatisti filo-russi. Mentre l’Occidente teme che l’attacco sotto falsa bandiera possa fornire a Putin una scusa per lanciare una massiccia offensiva, i separatisti affermano di essere stati attaccati dalle forze governative. Da parte sua, Kiev ha condannato il bombardamento di un asilo nido

“Questo è direttamente dal playbook del CremlinoTruss ha detto prima dei suoi colloqui con i leader ucraini a Kiev, aggiungendo che la Gran Bretagna “continuerà a denunciare Campagna di disinformazione russa“.

L’Ucraina ei suoi alleati occidentali affermano che la Russia ha schierato una forza d’invasione potenzialmente enorme ai confini del paese. I servizi di intelligence statunitensi hanno accusato Mosca di cercare di creare un pretesto simulando un’atrocità.

Brigata ribelle del Donbass, una regione dell’Ucraina orientale controllata dalle forze filo-russe

Giovedì Truss ha avvertito che la Russia potrebbe prolungare la crisi “per mesi” per sfidare l’unità dell’Occidente. Ha avvertito di “costi economici significativi per la Russia” se avesse invaso il paese, aggiungendo che sarebbe “irragionevole” procedere con il redditizio gasdotto Nord Stream 2 verso l’Europa.

L’Ucraina è stata bloccata in un conflitto con i ribelli nell’est del Paese dal 2014, una guerra che ha causato migliaia di vittime.

Secondo la NATO, ci sono più di 100.000 soldati russi al confine, ma Mosca insiste sul fatto che sta cercando un percorso diplomatico per risolvere i suoi problemi di sicurezza di fronte alla crescente influenza occidentale nell’Europa orientale.

Gli Stati Uniti mercoledì hanno smentito le notizie secondo cui la Russia avrebbe ritirato le sue forze e hanno accusato Mosca di aver inviato più soldati.

“Al momento non ci sono prove del ritiro dei russi dalle aree di confine vicino all’Ucraina.Truss ha notato in un editoriale per Telegrafo quotidiano. Ha detto che Mosca “potrebbe impiegare molto più tempo in uno stratagemma sfacciato per trascorrere più settimane – se non mesi – per sabotare l’Ucraina e sfidare l’unità occidentale”. “Non possiamo permettere che questa situazione si trasformi in un tumore”, ha aggiunto.

“Contrariamente alle sue affermazioni, la Russia continua ad aumentare le sue capacità militari vicino all’Ucraina”, ha detto mercoledì il capo dell’intelligence militare britannica. Ciò include la visione di ulteriori veicoli corazzati, elicotteri e un ospedale da campo che si spostano verso i confini dell’Ucraina. “La Russia ha la massa militare necessaria per invadere l’Ucraina”, ha detto il tenente generale Jim Hockenhall.

(Con informazioni da AFP)

