La cantante Másquemusica presenta per la prima volta una sessione registrata alla Biblioteca Nazionale

Macarena Campos, meglio conosciuta come Másquemusica, è stata una collaboratrice abituale del rapper nazionale Bronco Yote. Dopo questa alleanza, nel 2020 il suo primo singolo intitolato il tuo tempo, dopo Da cosa è iniziata la sua carriera da solista?.

Così, questa mattina, è uscito il primo video, che fa parte del quartetto, che sarà pubblicato in parti e settimanalmente fino a venerdì 18 febbraio, e registrato all’interno della Biblioteca Nazionale e del Palazzo Pereira. Durante le sessioni verranno mostrate le registrazioni delle quattro canzoni del suo EP LocaleÈ, nelle parole del cantautore, “un’opera molto eclettica, che integra molteplici stili e temi”.

Su come è nato il progetto, Másquemusica commenta: “A causa della pandemia, è stato un momento difficile per suonare dal vivo, e lo è ancora. Per questo motivo, noi e la regista Alessandra de Callisto abbiamo avuto l’idea di spostare queste canzoni in luoghi diversi, come un modo per salvare il patrimonio. La sua scelta è stata la Sala Gabriela Mistral della Biblioteca Nazionale e il Palazzo Pereira, e ovunque abbiamo registrato due canzoni. “

Nel primo lotto registrato in una delle sale di lettura della biblioteca, la cantante e cantautrice patriottica esegue la sua canzone quoteE poi, nelle settimane successive, sono apparse le versioni di ciecoe fuoco S il tuo tempo.

Secondo Maskimusica in una nota, quote È “un sollievo d’amore trasformato in una canzone, che mostra una parte importante della mia ispirazione musicale, che si basa sul soul e sull’R&B”.

Durante le sessioni di registrazione, Masquemicica è stata accompagnata dai musicisti Martin Benavides al theremin, Udo al basso, Pablo Jara alle chitarre, il membro del gruppo rap nazionale Minti Sabia Crew e DJ Perez alle tastiere. I video sono stati diretti da Alessandra de Callisto con Rossio Huerta.

Masquemusic e la sua band

Va ricordato che Másquemúsica è la traduttrice della canzone del blocco culturale di Canale 13.

* Questo giovedì, 27 gennaio, l’artista si esibirà al Club Subterráneo (Orrego Luco 46) come una delle esibizioni di apertura del cantante Rayo Cosa. I biglietti sono in vendita tramite il sistema Passline.