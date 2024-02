La cantante peruviana Susana Baca è stata ricoverata in terapia intensiva

Ricardo Pereira, marito di Susana Baca, ha rilasciato una dichiarazione per fornire dettagli sulla salute di sua moglie.

Illustre cantante peruviano Susana Bacàriconosciuto per i suoi numerosi premi da Premi Grammy latiniAttualmente è in condizioni critiche e riceve cure mediche nel reparto di terapia intensiva di un ospedale di Lima. Ciò è stato confermato da suo marito. Ricardo PereiraLo ha fatto attraverso una pubblicità che indicava le precise condizioni di salute del cantante, 79 anni.

Susana Bacà Ha sofferto recenti malattie e complicazioni di salute inaspettate, fattori che hanno contribuito al suo attuale stato di salute. Pereira ha espresso la sua preoccupazione per le condizioni di Bacca, sottolineando che l'équipe di operatori sanitari sta facendo tutto ciò che è in suo potere per stabilizzarla e ottenere un recupero adeguato.

La carriera di Baca ha intrapreso un significativo viaggio internazionale quasi trent'anni fa quando David Byrnecapo del gruppo Teste parlantiE lo ha incluso nel suo tag Luaka pop. Da allora, la sua influenza e popolarità si sono diffuse negli Stati Uniti e in Europa. I suoi ultimi progetti musicali”Epifania“, è stata nominata per un Grammy Award nella categoria Miglior album di musica mondiale. Nel corso della sua carriera, Baca è stata premiata con un Latin Grammy Award in tre occasioni: nel 2002 per il suo album Lamento neronel 2011 quando collaborava con il gruppo 13a strada Nella canzone”America Latina“, e più recentemente nel 2020 per il suo album Senza accompagnamento di strumenti musicali.

Susana Baca è stata ospite speciale alla festa di Fito Páez (IG Fito Páez)

E nei confronti che ha fatto Susana BacàCollega i suoi sforzi per elevare il profilo della musica e della danza afro-peruviana sulla scena internazionale al lavoro svolto da leggende della musica come Capo Verde. Cesaria Evora E il Sudafrica Miriam Makeba. Inoltre, Baca ha fatto la storia nel suo paese d'origine quando è diventata la prima persona di colore a ricoprire l'incarico di Ministro della Cultura del Perù nel 2011, un ruolo che ha assunto nel contesto della continua discriminazione contro la comunità africana del Perù.

“Abbiamo fede e speranza che supereremo questo momento difficile e continueremo ad essere ciò che siamo sempre stati: un sentimento vivo come quello che ci hai lasciato provare e come questi sentimenti sono stati nella nostra storia”, ha detto Ricardo Pereira. Ha confermato che continuerà a fornire rapporti sullo stato di salute della compagna nei prossimi giorni.

L'ultimo post di Susana Baca, pubblicato sul suo account Instagram giovedì 15 febbraio

La candidata al Grammy Award 2024 Susana Baca ha mantenuto il suo spirito ottimista nonostante le sue condizioni di salute. Attraverso un messaggio sui social datato 14 febbraio, la cantante ha espresso il desiderio di essere ricordata per la sua eredità musicale, prendendo spunto da una richiesta simile che aveva fatto in passato alla celebre cantante. Chabuca Granda.

Questo messaggio riflette non solo la forza di Baca, ma anche il suo profondo amore per la musica e il suo desiderio di continuare a connettersi con i suoi fan nonostante le avversità. Sostegno e manifestazioni di affetto nei confronti di Susana Baca non hanno tardato ad arrivare da parte dei suoi follower, che apprezzano la sua lunga carriera e il suo contributo fondamentale alla cultura peruviana e mondiale.

Susana Baca è stata ministra della Cultura del Perù nel 2011

“In riconoscimento di questo sentimento e come tributo di lunga data a questo grande amico Chabuca Granda Che è stata un po' mia madre, la mia maestra, la mia guida… Ho fatto un ricordo di lei, che è il mio ricordo di lei e oggi lo presento con una frase che mi disse prima di morire: Susanita e Ricardo , non dimenticarmi e cantami!! E sì, cantami anche tu.. Questa è la mia canzone e cantami, ti amo”, è stato il messaggio che Susana Baca ha lasciato sui social, in occasione della Giornata dell'Amore e dell'Amicizia.

In un post datato 14 febbraio, è stata la stessa Susana Baca a condividere con i suoi follower di essere ricoverata in ospedale da 40 giorni, lottando contro diverse infezioni che stavano mettendo a rischio la sua salute. “Ho passato quasi 40 giorni isolato in ospedale. Non mi sono divertito. Sono stato ricoverato per un'infezione e tutto è diventato complicato per la mia salute. Sono stato ricoverato tre volte nel reparto di terapia intensiva. Ho fatto su e giù attraverso tutti gli spazi del dolore e della speranza. La vita è stata difficile per me durante questo periodo, ma questo, tuttavia, non toglie l'emozione di questo giorno per festeggiare con tutti, per abbracciare, per fare amore e amicizia, quel segreto. ” Il potere che noi esseri umani abbiamo di non sentire quasi nulla, così vicino”, sono state le parole sincere del cantante peruviano.

Fonte: Agenzia France-Presse