La canzone che Brian considerava “troppo frivola”

Canzone “Non fermarmi ora” cosa c’è dentro Chi è incluso dal gruppo in Jazz Il loro settimo album, pubblicato nel 1978, è uno degli album di maggior successo e ricordati della band. però, Brian May Ha ammesso che all’inizio non gli piaceva. come ricordi Rivista LontanoMay si è seduto con Guitar Player nel 2021 e ha rivelato in quell’intervista di non essere convinto dall’inno che ha scritto Freddie Mercury.

Secondo il suddetto mezzo, “Mai ha spiegato che all’inizio non le piaceva la canzone a causa di Si ritiene che le parole di Freddy abbiano ridotto il rischio di HIV/AIDSEcco perché Il miglior chitarrista di tutti i tempi È venuto a trovare la traccia un po’ “banale”. però, Col tempo, l’inglese ha cambiato idea quando si è reso conto che la creatività del suo amico “dava grande gioia” a coloro che l’ascoltavano..

“All’inizio non mi piaceva”, ricorda. “Non ero completamente a mio agio con ciò che Freddie cantava in quel momento. Lo trovavo un po’ banale alla luce dei pericoli dell’AIDS e simili. Ma col tempo, ho iniziato a rendermi conto che portava molta gioia alle persone .”

Foto: EMI Archivio

“Ho dovuto arrendermi. È una grande canzone, non c’è modo di superarla. Penso che sia per questo che Freddy aveva un talento così straordinario: poteva mettere la sua impronta su cose che fanno sentire le persone un po’ più della vita”, ha continuato Hampton Hill, Middlesex. Per quanto riguarda la popolarità di “Don’t Stop Me Now”, May ha detto: “L’ho vista apparire in tutti i tipi di spettacoli. È diventato il tema più ricercato alle feste di addio al celibato e nuziale, matrimoni e funerali, semplicemente perché porta gioia“.

“Non ho problemi con questo ora, mi piace suonare sul palco. È fantastico che tutti vogliano cantarlo e, facendolo con noi, esprimono la loro gioia e determinazione per vivere al meglio la loro vita, andare avanti e non innamorarsi delle cose”.