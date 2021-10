La canzone che fa impazzire Pablo Alboran: “Wuuuujuuuuuu” | Musica

Vertigine È stato l’ultimo album in studio pubblicato da Pablo Alboran Alla fine dello scorso anno. Appena un anno dopo, il musicista di Malaga non ha smesso di lavorare e ogni giorno dimostra di essere uno dei compositori migliori e più prolifici del nostro paese.

La nostra ultima audizione è stata tramite il suo profilo Instagram ufficiale dove ha presentato la sua nuova canzone che ha fatto impazzire il solista. In soli 40 secondi, il traduttore utilizza tutte le risorse a sua disposizione per raggiungere il suo nuovo successo.

Beatbox, battiti manuali, tastiere, pianoforte, chitarra, cori… Pablo Alborán combina tutto nel suo agitatore di talenti per formare una grande canzone il cui titolo è ancora sconosciuto ma che suona bene come l’artista stesso. “Wuuujuuuuuu”.

E non solo il cantante e compositore si sta godendo la sua nuova creazione, ma i suoi follower sui social si stanno già leccando le labbra alla possibilità di godersi una nuova canzone e chissà se sarà un nuovo album.

“Cose nuove, lo adoro”, “Che ritmo fantastico”, “Nuovo album”, “Sembra fantastico” e “Continua ad ascoltare nuova musica” sono stati alcuni dei commenti lasciati dai suoi fan sul suo account.

Non è la prima canzone che ascoltiamo dall’artista nel 2021. Qualche giorno fa pioveva sul bagnato, la sua straordinaria collaborazione con Alvaro de Luna ed Etana. Un argomento che ha tanto ritmo quanto quello che ha appena introdotto sui social.

TikTok era esattamente dov’è All’inizio di questo mese abbiamo potuto ascoltare una parte di una bellissima canzone per pianoforte Ha condiviso con i suoi follower chiedendo aiuto a tutti loro per aiutarlo a definire l’argomento: “Di cosa vuoi che ti parli? Ti leggo”.

Suonando così tante canzoni e senza fermarsi a comporre, l’artista sicuramente ci entusiasmerà ancora con i testi delle sue nuove canzoni. Ora non ci resta che aspettare per vedere il risultato finale e se questi brevi sviluppi che il nativo di Malaga condivide con tutti noi sui suoi social network faranno parte di un nuovo album in studio o usciranno come singoli nel prossimo futuro. E molto presto, ai LOS40 Music Awards 2021.