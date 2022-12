La canzone scritta da John Lennon e Paul McCartney su un autobus

Nel 1957 era un giovane John Lennon incontrò Paul McCartney A Liverpool in quella che è stata una chiamata istantanea. Da quel momento in poi, i due divennero inseparabili e si incontrarono quotidianamente per comporre canzoni, o almeno tentare di farlo, principalmente a casa della zia di Lennon. È così che il loro primo gruppo si è incontrato prima…gli scarafaggiInterroga uomo.

Come ricorda il medium Rivista LontanaNell’autobiografia di McCartney scritta da Barry Miles, Paul McCartney: Tra molti annicitazioni dal chitarrista che spiega Come trascorreva ore e ore nella camera da letto del suo compagno di stanza ascoltando i dischi di Chuck Berry e Jerry Lee Lewis mentre componeva allo stesso tempo. “La camera da letto di un giovane è un posto confortevole come lo è ora la camera da letto di mio figlio; ha tutte le cose di cui ha bisogno: una candela, una chitarra e un libro”, ha detto Paul.

All’inizio degli anni ’60, già con l’arrivo di George Harrison Nella posizione di chitarra solista, il gruppo – già incoronato Beatles – ha continuato a eseguire cover medley nei loro spettacoli dal vivo, e sebbene abbiano accumulato gradualmente canzoni scritte da Lennon e McCartney, mancavano ancora della sicurezza per suonarle.

George Harrison, John Lennon e Paul McCartney. Foto: airbnb.co.uk.

La canzone che ho scritto mentre ero in autobus

Una di queste canzoni era “da me a te‘, che è stato scritto mentre i Beatles stavano viaggiando sul loro pullman per un concerto a Shrewsbury. “La notte in cui Paul ed io abbiamo scritto ‘From Me To You’, stavamo aprendo per l’imminente tour di Helen Shapiro da York”, ha ricordato. Lennon in un estratti. “Non l’abbiamo preso sul serio, abbiamo solo armeggiato con la chitarra, fino a quando non abbiamo trovato una buona linea melodica e ci siamo messi a lavorarci davvero”.

Il frontman dei Fab Four ha continuato: “Prima che il tour finisse, abbiamo completato i testi, tutto. Penso che la prima riga fosse mia e siamo partiti da lì”. Quello che ci ha lasciato perplessi è stato perché abbiamo pensato a un nome come “Da me a te”. Poi ho capito che ci siamo ispirati leggendo una copia della rivista NME sull’autobus. Paul e io abbiamo discusso di uno dei testi nella nostra rubrica From You To Us.Spiegazione dell’origine del titolo del brano.

Ascolta “From Me To You” dei Beatles qui sotto.