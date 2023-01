La Casa Bianca ha nascosto la scoperta dei documenti segreti di Biden

L’ammissione della Casa Bianca di aver mantenuto la scoperta di documenti segreti in possesso di Joe Biden prima della sua elezione a presidente ha scatenato una tempesta politica a Washington, che ha portato a I repubblicani hanno aperto un’indagine su Capitol Hill, In una delle sue due stanze è appena salita al potere. Per ora il nuovo Procuratore inquirente Questi risultati dovrebbero chiarire se Biden o i suoi avvocati abbiano infranto la legge trovando e gestendo quei documenti a novembre.

I repubblicani della Camera, che solo pochi giorni fa erano in una grave crisi per la loro incapacità di scegliere un leader, ora si sono uniti per spingere per le indagini sulla gestione di quei documenti. Soprattutto, dopo giovedì, il procuratore generale (procuratore generale) Merrick Garland ha annunciato la creazione di un caso indipendente che sarà indagato da un procuratore speciale, che condurrà un’analisi esperta e potrebbe anche chiedere di interrogare il presidente.

Quello che i repubblicani criticano di più è la segretezza con cui la Casa Bianca ha gestito la questione. Il 2 novembre gli avvocati di Biden hanno trovato il primo lotto di documenti riservati, circa 10, in una cassaforte chiusa a chiave in un ufficio di Washington che l’attuale presidente usava quando lavorava all’Università della Pennsylvania dopo aver lasciato la vicepresidenza nel 2017.

Quei documenti dovevano essere consegnati agli archivi nazionali Quando Biden si è dimesso da vicepresidente. Anche se non viene consegnato potrebbe costituire reato.

I documenti trovati nella cassaforte sono stati consegnati lo stesso giorno agli archivi nazionali e il Dipartimento di giustizia è stato allertato. Poi l’Fbi, la polizia giudiziaria, ha avviato le proprie indagini. Sei giorni dopo si sono svolte elezioni suppletive in cui i repubblicani hanno ripreso il potere alla Camera dei Rappresentanti, ma con una risicata maggioranza, fallendo nel tentativo di prendere il controllo anche del Senato.

Fu solo il 14 novembre che il procuratore generale Garland affidò al procuratore federale John R. Lauch Jr., dell’Illinois, la conduzione di un’indagine preliminare.

Il caso non finisce qui. Il 20 dicembre, gli avvocati di Biden hanno trovato altri documenti nella sua casa di Wilmington, nel Delaware. Dopo il precedente ritrovamento nell’ufficio di Washington, gli avvocati, timorosi di trovare altre carte, hanno perquisito le case del presidente, una in quella città e l’altra a Rehoboth Beach. Trovarono gli atti nel garage del primo, e ne informarono il pubblico ministero, che stava indagando in via preliminare sul caso. La raccomandazione del 5 gennaio di quest’anno ha finito per aprire un caso privato.

Solo quando la CBS ha rivelato la prima scoperta, il 9 gennaio, la Casa Bianca ha ammesso di aver aperto un’indagine sulla questione. Il 12 gennaio, lo stesso giovedì, il procuratore generale ha nominato formalmente il consigliere speciale Robert Hoare.

Questi risultati sono particolarmente importanti perché lo scorso anno l’FBI ha perquisito la villa di Donald Trump in Florida per sequestrare documenti riservati. Ai suoi tempi, Biden ha definito Trump “non responsabile” del furto di cablogrammi riservati e altri documenti.

Giovedì Biden ha risposto a una sola domanda sull’argomento dopo un discorso su economia e inflazione alla Casa Bianca. Quando un giornalista gli ha chiesto cosa ne pensasse di tenere documenti riservati nel suo garage “accanto alla sua Corvette”, che è il suo modello di auto, il presidente ha risposto: “La mia Corvette è in un garage chiuso. Quindi non è come se fossero sul strada.” Il capo non ha detto niente dopo.

Il nuovo presidente del House Government Oversight Committee, il repubblicano James Comer, ha chiesto agli Archivi Nazionali e alla Casa Bianca di rivelare come è stata gestita la scoperta, dal momento che i primi documenti sono stati trovati prima delle elezioni di metà mandato di novembre.

Comer ha rimproverato gli archivi nazionali in una lettera per “conoscere la scoperta di questi documenti giorni prima delle elezioni di medio termine del 2022 e non aver avvertito il pubblico che il presidente Biden potrebbe aver violato la legge”. Nel frattempo, gli archivi nazionali hanno istigato un’irruzione pubblica e senza precedenti dell’FBI a Mar-a-Lago, la casa dell’ex presidente Trump, per recuperare altri documenti presidenziali. Ha aggiunto che la gestione incoerente da parte degli archivi nazionali del recupero di documenti riservati detenuti dall’ex presidente Trump e dal presidente Biden solleva interrogativi sul pregiudizio politico di questa agenzia governativa.