“La casa de papel”: gli attori salutano il completo rosso che li ha accompagnati per cinque stagioni | Celebrità NNDC Netflix | TVMAS

Manca poco alla premiere del primo episodio della quinta e ultima stagione di “Rubare soldi” I fan sono anche entusiasti di conoscere la fine della serie di successo di Netflix. In questo senso è appena uscito un video in cui gli attori salutano la tuta rossa che li accompagna da 5 anni.

“Siamo sempre alla ricerca di icone. Devi distinguerti in qualche modo, devi avere una tua identità e il tuo DNA”, dice Alex Pena, il creatore di questa produzione, che ha evidenziato che la “scimmia” rossa è sempre esistita sin dalla prima sceneggiatura.

Si è deciso di abbassare il tono degli altri colori primari ed evidenziare il rosso sopra tutti. “Questo è stato il motivo per cui abbiamo deciso di mettere tutti i nostri ladri e ostaggi in uniforme, quindi Il pagliaccetto rosso è diventato il grande punto visivo della serie”.e Il regista Jesus Colmenar dice:

Durante le cinque stagioni, Sono stati utilizzati oltre 600 singoli rossi e, contrariamente a quanto potrebbe sembrare, i costumi in questa fantasia sono tutt’altro che noiosi.

“È molto ricco realizzare i costumi di La casa de papel perché ogni personaggio non ha nulla a che fare con il personaggio accanto. È stata una bella sfida vestire tutti i personaggi individualmente e poi in gruppo, con questa icona che è una tutina rossa”e Carlos Diez, responsabile dei costumi, conferma.

2000 minuti immaginario e due furti Mancano 7 giorni alla prima del primo volume della Parte V di “Rubare soldi”. È stato uno sforzo enorme ed è stato girato in tutti questi anni In 300 sedi in 7 paesi. Inoltre SpagnaGli hanno sparato, Thailandia, Danimarca, Panama, Portogallo, Italia, Regno Unito, Le immagini della stanza allagata nella Banca di Spagna sono state girate.

E se c’era un colore che conviveva con il rosso, almeno per un po’, era il colore del denaro. È stato prodotto 6000 lingotti Ed è stato stampato Milioni di banconote da 50 euro Vengono gettati nelle strade di Madrid.

saccheggio, insieme 41 capitoli, la difenderò 275 armi di ogni genere, a cui va aggiunto 150 Che Gandhi immagazzina nel suo stesso arsenale alla Banca di Spagna, dove tra una settimana inizia la fine della rapina.

Riassunto della quinta stagione di “Paper House”

Rinchiusa nella Banca di Spagna per oltre 100 ore, la band riesce a salvare Lisbona ma affronta uno dei momenti peggiori dopo aver perso uno di loro. Il Professore viene catturato da Sierra e, per la prima volta, non ha un piano di fuga. Quando sembra che nulla possa andare peggio, arriverà un nuovo nemico molto più potente di qualsiasi nemico precedente: l’esercito. La fine della più grande rapina della storia è vicina e quella che era iniziata come una rapina ora si sta trasformando in una guerra.

Video consigliato

La Voz Perú: ricorda i momenti più emozionanti della stagione

Questa stagione di “La Voz Perú” sta volgendo al termine e nel prossimo video esamineremo quelle presentazioni che hanno raggiunto il cuore degli allenatori e ne hanno commosso più di uno.