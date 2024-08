“La casa del drago”: Ci sono brutte notizie riguardo la data di uscita della terza stagione

Prima della fine della seconda stagione di La Casa del Drago, Max aveva già annunciato il rinnovo del suo contratto. Il prequel di Game of Thrones è ambientato in un periodo orribile per i Sette Regni, un’epoca di guerra e distruzione. Mentre La famiglia Targaryen sta sanguinandoI draghi volano sopra il cielo e distruggono tutto sul loro cammino. Prima pelle e ossa, ora solo cenere. La danza del drago è iniziata ed esploderà nei nuovi episodi, ma quando potremo vederla? HBO non ha annunciato una data per la premiere della terza stagione. Tuttavia, l’inizio delle riprese indica ciò che verrà.

Salvo grandi sorprese, la terza stagione non arriverà l’anno prossimo. Lo showrunner Ryan Condal ha rivelato che le riprese inizieranno all’inizio del 2025Ciò significa che ci vorranno diversi mesi e a questo dovrà essere aggiunto un processo di post-produzione.

La seconda stagione di La Casa del Drago ha impiegato due anni per andare in onda

Anche i retroscena parlano da soli: tra la prima e la seconda stagione abbiamo dovuto aspettare due anni, quindi è molto probabile che i nuovi episodi non saranno disponibili prima del 2026. Tuttavia, i fan di “Le Cronache del Ghiaccio” e del Fuego non sarà vuoto l’anno prossimo. Tuttavia, il nuovo libro della saga, The Winds of Winter, potrebbe essere definitivamente dimenticato “Il cavaliere dei sette regni” uscirà il prossimo announ altro spin-off di “Il Trono di Spade”.

Il film “La casa del drago” racconta la guerra civile tra la famiglia regnante. Quando re Viserys muore, la corte manovra per… Privare il legittimo erede del suo trono. Aegon I Targaryen viene incoronato e la regina Rhaenyra Targaryen si prepara ad andare in guerra per reclamare la sua eredità.