La casa del drago e Gli anelli del potere sono state le serie più piratate del 2022

Dall’avvento di Internet, la pirateria è solo aumentata. Il formato del materiale consente un maggiore controllo sul contenuto filtratoE mentre oggigiorno sono mille e uno a combattere contro chi pirata le serie maggiori e i film che travolgono il pubblico, è impossibile evitare che queste produzioni finiscano per essere carne da scaricare. Così come ho passato in rassegna i principali successi del 2022, È stata anche realizzata, che è stata, in questo caso, la serie più piratata dell’anno passato. come potrebbe essere altrimenti, Casa del dragoE il Il Signore degli Anelli: Anelli del Potere Quanto a ragazzi Uno dei romanzi più trapelati su Internet. Ma anche così, entrambi hanno spazzato via le anteprime delle rispettive piattaforme (la prima su HBO Max e le altre due su Prime Video).

L’elenco include i più grandi successi televisivi dell’anno passato. Halo, ad esempio, è ora disponibile nel nostro Paese tramite formato fisico. Ognuna delle serie che sono finite per essere hack foraggio è la più evoluta in termini di blockbuster.. Speriamo che la pirateria si riduca a poco a poco. Alcuni dei principali lavori fantasy che ho visto nella lista non torneranno con una seconda stagione fino al 2024, come Casa del drago Quanto a Il Signore degli Anelli: Anelli del Potere. ragazzi Preparazione della stagione 4 e Cose strane Addio alla quinta stagione.