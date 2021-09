La Catalogna dopo l’Italia, Joan Tobias

Coesistenza JxCat-ERC presso Generalidat Non è mai stato comodo. Entrambi i leader vogliono guidare il movimento per l’indipendenza, motivo per cui le loro relazioni sono pessime, ma devono resistere. Il colpevole della rottura perderà la legittimità. Così era quando Dora era presidente, prima del DUI del 2017, quando JxCat ha bloccato tutto ciò che poteva. Fino a quando non digerirà che continuare a mettere bastoni al volante porterà solo a un ripensamento elettorale che non vogliono. Senza risultato, e se il candidato con il maggior numero di voti – insomma – non muore?

Ecco perché è stato raggiunto un accordo. Ma JxCat è imbarazzante perché soffre ogni giorno al comando di Aragon. Inoltre, le differenze politiche sono molto chiare. Non si tratta tanto di destra e sinistra – lo è anche in parte – ma il CER sa che il percorso unilaterale è fallito, non va ripetuto (almeno nel breve termine), e per questo è necessario negoziare con lo stato al tavolo dei negoziati, che è un riconoscimento del fatto che c’è un conflitto politico in Catalogna. Anzi, JxCat dichiara ogni giorno che rinunciare a un solo lato sembra un tradimento.

Ecco perché la crisi scoppiata pochi giorni fa quando JxCat si è rifiutata di nominare ‘consiglieri’ al tavolo delle trattative e Pere Aragonus si è alzato e non ha accettato Jordi Sanchez, Jordi Thurl e Miriam Noguros. Il rumore delle cene, lo scontro degli “stelet”, ma alla fine non successe nulla. Ma domani c’è il primo dibattito pubblico di Pera Aragon La grande domanda è se tutto può cambiare se Carlos Puigdemont viene arrestato in Italia.

Qualsiasi arresto di Puigdemont ha conseguenze perché mette alla prova la sua capacità di spolverare la Corte Suprema – o le sue fortune. e Giudice Lorena Questo è peggio in Belgio, Germania e Italia. Chi ride alla fine, ride bene, ma fino ad oggi Puigdemont ride, il che gli dà il fegato di fronte al separatismo a cui deve pensare: la Spagna ci ha sconfitti nel 2017 e la Corte Suprema ha condannato i nostri leader, ma Puigdemont ha vinto battaglie legali internazionali, valore Puigdemont.

È la schiuma che torna dopo l’Italia, ma è vero Mobilitazioni a sostegno di loro – Probabilmente perché il tempo era diverso ed è stato trattenuto per poche ore – erano molto meno di quando è stato arrestato in Germania.

Sull’Italia si può contare nel dibattito di politica pubblica — la schiuma è abbastanza sorprendente — ma i fatti finiscono qui. C’è il governo Argoniano, l’unica possibilità per un movimento indipendentista non unito di essere unito nel governo, e nessuno dei due vuole rovesciarlo. ERC, perché Regnare senza JxCat è confessare il peccato dell’unità davanti a Dio. JxCat e perché Né Puigdemont né Jordi Sànchez sono degli sciocchi.

Porto Rico ha detto in Italia che era unilaterale e aveva il diritto di usarlo se la Spagna non avesse parlato e avesse detto, & rdquor; Ebbene, quando? Sanchez sapeva che ci sarebbe stata la prossima prova del fuoco 2023 Comune Vuole affrontarli dal governo piuttosto che dalla miserabile strada. JxCat deve lasciare vivi i comuni. I sondaggi recenti sono positivi per l’ERC ed è meglio non scuoterlo.

Quindi potrebbe esserci del rumore tra JxCat ed ERC nella discussione di questa settimana, ma Aragonus aveva un braccio sinistro e non sanguina. Il rischio per il governo è maggiore nella CUP – senza di loro non c’è maggioranza – che non c’è Laura Porce o Elsa Artadi. Non è il momento per loro di votare Budget 2022.