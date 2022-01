La catena di supermercati colombiana Ulf ha annunciato che accetta Bitcoin come metodo di pagamento

Olf voice è entrata a far parte dell’elenco delle aziende latine che supportano Bitcoin (BTC) come metodo di pagamento e ammettono che vendo a pezzi Le catene di vendita al dettaglio e di e-commerce saranno integrate Criptovaluta Come intermediario per l’inclusione finanziaria.

Catena di supermercati colombiana Olfotik menzionato Che accettano già la criptovaluta come metodo di pagamento, in particolare bitcoin, Bitcoin Cash S Litecoine Offrirà inoltre sconti del 15% a coloro che utilizzano questo metodo di pagamento, al fine di creare un’esperienza ‘lusso’.

Questo è stato spiegato dal co-fondatore di Olfmother, Andrés Astaiza:

“Il nostro marchio è stato concepito come un’azienda vendo a pezzi Si basa sulla tecnologia moderna poiché colleghiamo la chimica con l’Internet delle cose e crediamo che le criptovalute faranno parte del futuro ed è per questo che ci aspettiamo come facevamo con le vendite online prima della pandemia e cosa ci ha permesso di aprire negozi quest’anno in Bogotà, Medellin e Barranquilla.”

Alla fine di dicembre, la società di media e tecnologia Yahoo ha annunciato, ho mostrato Nella sua carrellata annuale delle notizie più calde e degli argomenti più richiesti, Bitcoin era il Criptomoneta voluto in Colombia in un 2021 E una delle parole più cercate sul tuo motore di ricerca in quel paese.

La ricerca di Yahoo mostra che le notizie più cercate in Colombia nel 2021 sono state: COVID-19, reddito di solidarietà, polizia nazionale colombiana, salario minimo, Corona virus, Gabriel Garcia Marquez, Riforma fiscale, Bitcoin, Pope Francisco e Carlos Holmes Trujillo, So BTC è diventata la criptovaluta più ricercata in quel paese.

Le aziende colombiane continuano ad accettare Bitcoin

L’azienda colombiana ha implementato al momento il metodo di pagamento in criptovaluta attraverso i canali digitali, ovvero i clienti possono pagare il carrello della spesa sul proprio sito web. Olf voice riconosce il potenziale di Bitcoin nel paese, anche come strategia di inclusione finanziaria.

Quest’anno, la catena di negozi prevede che il 10% delle sue vendite proverrà da criptovalute e prevede addirittura che, Entro 10 anni, il 90% del tuo reddito proverrà da questo metodo di pagamentoPertanto, nonostante la crescente accettazione delle criptovalute in America Latina, la realtà è che mancano infrastrutture per incentivare lo scambio di token come mezzo di pagamento.

Alla fine di novembre, Finder.com rivelò che L’8,4% dei colombiani sono utenti scambi Conoscono l’ecosistema blockchain, ha un token non fungibile, mentre l’11,9% degli utenti colombiani prevede di ottenere un codice NFT.

In un sondaggio di 1.502 adulti colombiani, su 28.000 persone in 20 paesi, Finder rileva che La Colombia è all’11° posto nell’accreditamento NFT nel mondo. Inoltre, gli uomini in questo paese hanno maggiori probabilità di avere NFT rispetto alle donne, al 9,3%, rispetto al 7,6% delle donne.

