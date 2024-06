La causa di Exxon Mobil contro l’investitore attivista è stata respinta

IL La causa che hai intentato Exxon Mobile Nel Distretto Federale di Forth Worth, Texas, contro l’investitore attivista Arjuna CapitalAh È stato respinto dal giudice Mark Bittman. Ciò è stato richiesto dal suddetto investitore Non sono stati in grado di presentare proposte sul climaSecondo Richard Vanderford sul Wall Street Journal.

“Dopo la società di investimento Arjuna Capital Ha promesso di non colpire nuovamente Exxon con una decisione sui gas serra“La corte non è stata in grado di commentare ulteriormente”, ha detto Pittman in una decisione emessa dopo un’udienza lunedì a Fort Worth, in Texas. “I tribunali non possono decidere su una questione legale senza che ci sia in gioco una controversia reale”, ha aggiunto Pittman, liquidando il caso come discutibile.

La decisione di Pittman pone fine alla causa intentata da Exxon a gennaio, senza pronunciarsi sulla proposta di legge degli azionisti, il cui numero è aumentato costantemente negli ultimi anni. Molti provengono da Investitori di piccole dimensioni che vogliono fare pressione sulle aziende su questioni culturali e ambientali scottanti.

Exxon voleva una sentenza del tribunale che affermasse di poter escludere una proposta di Arjuna relativa al climaUN L’azienda punta sulla sostenibilitàDalla delega agli azionisti. Se Exxon avesse vinto la causa, molte aziende avrebbero avuto più libertà di fare lo stesso.un risultato favorito da alcuni stakeholder aziendali che sostengono che le società Non dovrebbero perdere tempo e rischiare di danneggiare la propria reputazione presentando proposte su questioni di ampia portata.

Così come stanno le cose, Determinare quali offerte escludere è effettivamente soggetto alla supervisione della Securities and Exchange Commissionche secondo la politica Era Biden. E ha permesso Approvazione di ulteriori proposte legate a questioni sociali.

Pittman lo ha detto Se l’obiettivo della Exxon era citare in giudizio Arjuna per attaccare le attuali procedure dominate dalla SEC, la decisione di Arjuna di fare marcia indietro è stata un “pugno violento”..

Arjuna ha descritto la decisione della corte come… Risultato corretto.

“Lui Il cambiamento climatico presenta ostacoli reali per l’industria del petrolio e del gas“Convertirlo non cambierà questo semplice fatto”, ha detto. Natasha Lamb, Direttore degli investimenti di Arjuna. “IL Gli investitori comprendono questi rischi Si aspettano che le loro aziende lo facciano E interagire con loro in modo misurato per mitigare i rischi, senza impegnarsi in contenziosi“.

Lui L’amministratore delegato di Exxon, Darren WoodsHa detto che la causa ha evidenziato… “Violazioni diffuse” del processo di candidatura Poteri degli azionisti.

“Fare proposte ripetute che abbiano una piccola minoranza di sostegno non serve gli interessi di nessuno tranne quelli del proponente”, ha detto Woods.

Exxon aveva spinto Pittman a pronunciarsi sulla legge relativa alle proposte degli azionisti, anche se Arjuna aveva stipulato un accordo formale per smettere di presentare proposte relative al clima. A cui ha partecipato Exxon. Questo è ciò che ha detto il colosso petrolifero Arjuna continuò la sua campagna contro di lui e le sue azioni furono una tattica giudiziaria.

IL La decisione della società di intentare una causa ha attirato le critiche di diversi grandi fondi pensione pubbliciil quale sosteneva che Exxon producesse… Una crociata contro gli azionisti che cercavano di responsabilizzare le aziende. nonostante Molti fondi hanno esortato gli azionisti a votare per rimuovere il consiglio e una media del 95% degli azionisti ha votato a favore del mantenimento degli amministratori.Secondo Exxon.

Pittman lo ha detto Sebbene il caso sia stato archiviato, è probabile che la controversia continui.

“La tendenza dell’attivismo degli azionisti in questo paese non sta andando da nessuna parte”, ha detto Pittman. “IL La SEC è dietro la palla riguardo questo argomento.”

Exxon Mobile Ha chiuso la sessione di mercoledì in ribasso a 109,38 dollari. La media mobile a 70 periodi è sopra le candele settimanali, l’RSI è a 35 punti e la linea MACD è sotto lo zero.

La resistenza a medio e lungo termine si trova a 123,73$. Nel frattempo, gli indicatori Ei sembrano contrastanti.