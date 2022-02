La cerimonia dei premi Goya 2022 | civiltà

Javier Bardem, il preferito di Goya come miglior attore protagonista. con buon gestoreHa ricevuto 11 nomination per i suoi ruoli. Con cinque premi, è già il traduttore più premiato nella storia della cerimonia. Oggi può ottenere un sesto Goya per la sua prestazione. Anche se in realtà ha già ricevuto un altro premio, come produttore, per il documentario Figli delle nuvole, un’altra colonia. Altre prove del talento di Bardem, nel caso ne avessi bisogno: è riuscito a ottenere una nomination a Goya e una nomination all’Oscar con due film diversi nello stesso anno. (essere Ricardo).