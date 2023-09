La cessazione della produzione di Toyota non è stata dovuta a un attacco informatico

L’azienda giapponese sta rivedendo le proprie operazioni per garantire che i guasti dei computer non si ripetano.

Ieri la Toyota ha tratto le conclusioni indagine interna Per chiarirne le ragioni questione informativa Ciò ha costretto l’attività di 14 fabbriche automobilistiche in Giappone a fermarsi per un giorno la scorsa settimanaA. L’azienda ha concluso che il problema si è verificato dopo un intervento di manutenzione ordinaria avvenuto il 27 agosto e insiste su questo punto Non si è trattato di un attacco informatico.

L’azienda giapponese conferma che durante la manutenzione del sistema degli ordini di produzione, i record accumulati nel database sono stati “organizzati e cancellati”, dopodiché si è verificato un incidente. Mancanza di spazio sui server Per tali dati, causando l’arresto del sistema di richiesta.

Toyota ha indicato che questi server funzionano nello stesso sistema, il che ha causato anche il crash del server. supportare Non è stato possibile trasmettere i dati, il che ha portato all’interruzione dell’attività produttiva su 28 linee di assemblaggio in 14 stabilimenti in Giappone il 29 agosto. Il problema è stato parzialmente risolto, consentendo loro di riprendere la produzione il giorno successivo. 25 linee in 12 dei 14 stabilimenti colpitiGrazie al trasferimento dei dati su un server di capacità maggiore.

E l’azienda automobilistica ha confermato ieri che questo è il motivo dell’interruzione della produzione il 29 agosto in 14 stabilimenti giapponesi, e ha confermato di aver attuato procedure che confermano il ritorno della situazione alla normalità. Oltre a Toyota Si è scusato con i suoi clienti Considerati i potenziali inconvenienti, ha confermato che riesaminerà i processi di manutenzione esistenti e migliorerà le procedure per evitare che questo problema si ripeta.