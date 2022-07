La Chevrolet Traverse 2022 ha spazio per tutti: El Sol de México

Esteticamente, il suo corpo presenta l’ultimo linguaggio di design dell’azienda americana, caratterizzato da una massiccia geometria della griglia cromata, completata da eleganti fari allo xeno per dare un aspetto amichevole all’intera gamma.

All’interno, l’abitabilità della terza fila di sedili non delude, perché grazie al buon spazio che offre si possono trascorrere diverse ore senza chiedere di allungare le gambe; Sì, i posti migliori per godersi il volo sono quelli in seconda fila.

Una volta al posto di guida, ci si rende conto non solo della posizione di guida che, data l’altezza, offre una prospettiva generosa attraverso il parabrezza e una sensazione di controllo assoluto, ma anche la straordinaria qualità dei materiali e degli infissi in cabina, dall’abitacolo pelle al touchscreen a colori da 8 pollici del sistema Informazioni e intrattenimento situato al centro del quadro strumenti.

In questa sezione, Traverse offre OnStar Assistant, oltre a un sistema audio Bose con 10 altoparlanti e una connessione Internet 4G LTE per collegare fino a 7 dispositivi e con una portata fino a 15 metri in tutte le direzioni. In movimento ti senti solido, con una sospensione confortevole che contiene le vibrazioni irregolari dell’asfalto fuori dall’abitacolo e in maniera silenziosa.

Mettendo in 305 cavalli e 259 piedi per libbra di coppia, il V6 aspirato da 3,6 litri fa più che solvente per spingere l’intero peso del camion senza alcuna difficoltà e il peso dei passeggeri e dei loro bagagli nel bagagliaio.

Alcuni dei vantaggi per una buona maneggevolezza derivano dal cambio automatico a nove marce a blocchi, che può aumentare le sue prestazioni e innestare la marcia giusta per una manovra di scorrimento o lasciarti correre senza problemi sull’acceleratore. 2000 giri/min a una velocità costante di 120 km/h in autostrada.

In termini di sicurezza, oltre a sette airbag, controllo di trazione e stabilità, nonché sensori di retromarcia, tra le molte altre funzioni, ha il sistema Teen Driver, che può essere configurato dall’adulto responsabile in modo che il giovane guidatore non ecceda i limiti di velocità

scheda dati

Motore V6 da 3,6 litri

305 CV

Coppia 260 libbre-piedi

Cambio a 9 velocità.

Prezzo da $ 1.069.900



