La chiesa cattolica di San Juan ha commemorato Benedetto XVI con una messa

Questo lunedì a Chiesa Cattedrale di San Giovanni Si è tenuta una messa per ricordare e pregare per l’anima Benedetto XVI. L’Eucaristia è stata celebrata vescovidove erano presenti anche loro Autorità provinciali e parrocchiani Per ringraziare e apprezzare la sua personalità e affidarlo a Dio perché riposi in pace.

il Padre Andrea Parla con il cellulare Canale 13 E lei lo ha confermato Benedetto XVI viene destituito da papaPerché nonostante si sia dimesso nel 2013, la chiesa lo considera un prof Papa emerito. Ecco perché il servizio funebre, aperto a tutti i credenti del mondo e svoltosi in Vaticano, conteneva tutti i riti che si svolgono quando il Papa viene messo sotto accusa.

Allo stesso modo, il sacerdote di San Juan ha raccontato che a Mis, oltre a chiedere un’anima Ratzingerhanno chiesto in merito Papa Francesco Ed è che oggi ha il compito di guidare la Chiesa cattolica nel mondo. “Ha quel timone della barca di Pietro, e chiediamo al Signore di rafforzarlo perché anche lui ha molti anni e soffre delle sue malattie”.Egli ha detto.

Con molto dolore perché è un nostro fratello, di una famiglia della Chiesa cattolica. È stato padre per quello che ha rappresentato nella sua vita, con il suo ministero. Il dolore è che sebbene ci stessimo preparando alla sua partenza a causa dei suoi 95 anni, hanno già assistito alla sua prossima morte, ma non si è mai pronti per la partenza di un padre.Ha doppiato il parroco della cattedrale.

Padre Andres ha sottolineato che i cattolici di tutto il mondo sono certamente grati e che tutti parlano di Benedetto come di un santo “Le grandi luci del ventesimo secolo”. Allo stesso modo considerava il tedesco “un uomo che ha dato un grande contributo al pensiero mondiale, e non solo alla teologia ecclesiastica”. Ha saputo dialogare dalla filosofia alla teologia con persone di altre religioni, con i non credenti, con i più grandi filosofi del Novecento su un piano di parità. Ecco perché dovremmo essere grati, perché era una persona molto generosa con le sue idee e la sua vita di pastore si è salvata.

Il parroco della cattedrale ha indicato che lo hanno espulso da San Juan con gioia perché Dio lo aveva accolto. “Ecco perché mi viene in mente che sentiamo il dolore, e siamo grati e contenti che sia già in paradiso”, espressione.

Morte di Benedetto XVI: “Era il Papa della verità”

Due cose vanno tenute presenti, il pontificato di Giovanni Paolo II è papato da oltre 25 anni Ratzinger non ha ancora otto anni. comunque, Durante la sua presidenza ha fatto molti viaggie più di venti voli, e Era in posti molto interessanti che altri papi non potevano raggiungere. Soprattutto nel dialogo interreligioso, e soprattutto andando dove ci sono ferite molto aperte’

Quindi il sacerdote di San Juan ritenne che l’età del vescovo titolare tedesco di Roma avesse una lunga vita, così che la sua età ebbe un ruolo importante nella sua morte. Il Signore lo ha chiamato 78 anni, ed è già un uomo anziano, quindi penso che con la brevità del papato e la sua età, non può essere paragonato ad altri papi, ma Il tuo contributo è stato davvero grandesoprattutto perché era amico della verità, la onorava, e doveva andare a guarire dove c’erano ferite e dolori che la chiesa in passato cercava di distogliere lo sguardo o di sopportare, e Ratzinger andò e disse che affinché Cristo sia il Salvatore devi portare la tua luce in ogni oscurità, non puoi negoziare con le tenebre.

Padre Andres ha sottolineato che il caso sodomiail Controversie finanziarie del Vaticano Durante la sua presidenza sono stati i problemi che il papa tedesco “prendili nel nome di Gesù e conducili al castigo, verso la verità”.