Sono passati 75 anni di governo del Partito Comunista in Cina senza che il Paese abbia ospitato celebrazioni speciali questo martedì, sullo sfondo di sfide economiche, sfide alla sicurezza e controversie regionali.

propaganda

Cina Commemora 75° anniversario Da un governo Partito Comunista In un momento in cui le sfide economiche e le minacce alla sicurezza continuano nel gigante asiatico.

Martedì non sono state annunciate celebrazioni per l’occasione, ad eccezione di una cerimonia Alza la bandiera In Piazza Tiananmeninsieme Guardia d’onore Camminano dall’ingresso del vasto palazzo, che nei secoli passati ospitò gli imperatori cinesi.

IL Mediache è completamente controllata dallo Stato, pubblica e trasmette contenuti sul progresso economico e sulla stabilità sociale della Cina, Per non parlare delle sfide Il Paese si trova ad affrontare sfide che vanno dal calo del tasso di natalità all’interruzione delle catene di approvvigionamento che hanno danneggiato un’economia che fa molto affidamento sulle esportazioni per sostenersi.

Una cerimonia di commemorazione si è tenuta anche nell’ex colonia britannica Hong Kong ed ex territori portoghesi MacaoChe è tornata alla sovranità cinese alla fine degli anni ’90, a dimostrazione della determinazione di Pechino a superare quello che ha definito il “secolo dell’umiliazione”.

Negli ultimi decenni la Cina si è organizzata Marce militari Ciò dimostra la forza economica del paese Solo all’inizio dei contrattiCome nel sessantesimo e settantesimo anniversario.

Sfide economiche

La seconda economia mondiale fatica a riprendere slancio dopo la crisi Pandemia di covid-19. Il crollo prolungato del mercato immobiliare ha avuto un effetto di contagio in altri settori dell’economia, dall’edilizia alla vendita di elettrodomestici. La settimana scorsa, la Cina ha annunciato una serie di misure per rilanciare l’economia, tra cui… Tassi di interesse bassi Ridurre i requisiti di acconto per i mutui.

Leader del partito e presidente della Cina, Xi Jinpinghanno in gran parte evitato di viaggiare all’estero dallo scoppio della pandemia, ma continuano a farlo Operazioni di disinfezione Nel loro paese gli alti funzionari considerati non sufficientemente leali o sospettati di coinvolgimento in atti di corruzione o indiscrezioni personali.

Ha aggiunto: “La strada davanti a noi non sarà facile e ci saranno senza dubbio difficoltà e difficoltà OstacoliE possiamo incontrarci Grandi test Come venti forti e mare agitato, o anche onde tempestose”, ha avvertito Xi Jinping durante una cena alla vigilia dell’anniversario.

“Dobbiamo essere vigili in tempo di pace, pianificare il futuro e fare affidamento strettamente sull’intero Partito, sull’intero esercito e sulla popolazione di tutti i gruppi etnici in tutto il paese”, ha affermato da allora.Nessuna difficoltà potrà fermare il popolo cinese Nel suo progresso.

Conflitti regionali e rischi per la sicurezza regionale

L’anniversario arriva anche in un momento in cui la Cina si trova ad affrontare… Aumento degli attriti con i vicini Come il Giappone, la Corea del Sud e le Filippine Controversie regionali E l’angoscia Relazioni che mantengono con il principale concorrente di Pechino, U.S.A..

IL Comunistisotto la guida di Mao ZedongHanno preso il potere 1949 Nel mezzo di una guerra civile con i nazionalisti, conosciuti anche come Kuomintang, guidati da Chiang Kai-shek, che trasferirono il loro potere politico, economico e militare sull’isola ormai indipendente e democratica Taiwan.

Pechino continua a insistere affinché Taiwan sia sotto il dominio del Partito Comunista energia Se necessario, mentre gli Stati Uniti fornivano armi per garantirne la difesa.

Allo stesso tempo, la Cina è stata coinvolta in controversie sulle sue rivendicazioni in gran parte del mondo Mar Cinese Meridionale Le isole disabitate sono controllate da Giappone, Filippine, Vietnam e altri paesi vicini.

La crescente presenza militare della Cina e il recente lancio di un missile balistico con capacità nucleare nell’Oceano Pacifico hanno suscitato scalpore Paure A proposito di A Potenziale conflitto.

nel paese, Xi Jinping è diventato un Leader della vita Mettendo fine ai limiti di mandato ed espandendo la sua autorità sui principali organi di governo e partito. La Cina non consente elezioni competitive e il partito mantiene un seggio Controllo quasi completo sui media Con una popolazione di 1,4 miliardi di persone.