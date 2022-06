La Cina considera irrispettoso il piano degli Stati Uniti per l’America Latina e i Caraibi

La Cina oggi ha descritto i piani statunitensi per la cooperazione con l’America Latina ei Caraibi come irrispettosi e destinati al fallimento perché rispondono agli “interessi egoistici” di escludere e contenere alcuni paesi.

Il portavoce del ministero degli Esteri Zhao Lijian ha predetto che le proposte di Washington non sarebbero state riconosciute nel subcontinente indiano e ha messo in dubbio le promesse di reali benefici per le persone.

Ha difeso il diritto della regione di scegliere autonomamente i suoi percorsi di sviluppo e i suoi partner e ha confutato le critiche della Casa Bianca alla cooperazione con la Cina.

Il portavoce del ministero degli Esteri ha spiegato che Pechino ha sempre privilegiato i principi del rispetto reciproco, dell’uguaglianza, della cooperazione per il reciproco vantaggio, dell’apertura e dell’integrazione nei progetti economici e commerciali con l’America Latina e i Caraibi.

Ha evidenziato l’impatto positivo di queste relazioni sullo sviluppo e il benessere sociale di quella regione, nonché le sue prospettive di resilienza e crescita.

Ha notato all’epoca che il commercio bilaterale ha superato i 450 miliardi di dollari nel 2021 nonostante il flagello dell’epidemia di COVID-19.

Pertanto, Zhao ha risposto alle dichiarazioni del consigliere per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti Jake Sullivan, il quale ha affermato che gli Stati Uniti avrebbero “investito dollari specifici per ottenere risultati tangibili” nella regione, come formare lavoratori o aiutare a garantire la sicurezza alimentare.

“Quando si aggiunge tutto questo e si osserva l’impatto pratico sulla sfera pubblica che avranno le azioni ai vertici degli Stati Uniti, si vedrà che hanno un impatto significativamente maggiore sulla vita e sui mezzi di sussistenza delle persone di questa regione rispetto a il tipo di progetti estrattivi in ​​cui la Cina ha investito”. (stampa latina)