La Cina e la spesa dei ricchi incoraggiano la moda di lusso a rimbalzare sul mercato azionario

Le strade di Shanghai, il centro finanziario di Cina, di nuovo attivo mercoledì dopo due mesi di reclusione. L’allentamento della politica “Covid Zero” è un sollievo per l’economia del colosso asiatico, ma anche per le aziende che Dipende dalla sua produzione, oltre che dal suo consumo. Tra questi, il settore della moda lusso. lusso. Il settore sta migliorando le sue prospettive, anche sostenuto dalla minore sensibilità all’inflazione dei suoi clienti, e sta cercando Invertire la tendenza al ribasso Che si accumulano in borsa, in linea con le perdite in tutto il mondo.

L’annuncio delle autorità cinesi di porre fine alle restrizioni a Shanghai ha fatto salire le azioni dei rivenditori di lusso in Europa e ha guidato la sessione di lunedì. “C’è un grande Sentendosi sollevato Perché (gli investitori) erano davvero preoccupati”, ha affermato Susanna Streeter, analista di Hargreaves Lansdown. La Cina è un mercato importante per i conti di queste società. Inoltre, il loro peso dovrebbe aumentare in questo segmento. “Questo nuovo competitor è cresciuto e si è diffuso molto, Nel 2025, la Cina dovrebbe rappresentare quasi la metà del fatturato totale consumo globale di lusso”, evidenzia un recente report di Sellsland.

Le aziende del lusso sono già state spinte in borsa dal miglioramento delle aspettative. In particolare, le restrizioni imposte in Cina hanno comportato una revisione della guida ai ricavi e alle vendite. Ma la situazione è ora cambiata a causa di un miglioramento delle prospettive per i consumi negli Stati Uniti, uno dei suoi altri principali mercati. Questo è mercoledì Holding di CapriIl proprietario di Michael Kors, Jimmy Choo o Versace ha migliorato le sue previsioni di profitto per il 2022 poiché le vendite di borse o vestiti si stanno riprendendo nonostante l’elevata inflazione. Il suo CEO lo ha notato Due aumenti di prezzo “troppo alti”. Il marchio Jimmy Choo non ha avuto alcun effetto sulle vendite.

Prima Nordstromche è anche più ottimista sui risultati per l’intero anno, ha negato “l’impatto negativo sulla spesa dei clienti a causa delle pressioni inflazionistiche”, giustificato dal livello più elevato di reddito per la nostra base di clienti”. Ralph Laurenche sono stati impostati Clienti come “residenti”, prevede che i margini di vendita nel 2022 saranno superiori alle previsioni. Le buone prospettive si basano sul consumo di beni di lusso negli Stati Uniti, che è aumentato del 14% finora quest’anno, secondo i dati della Bank of America.

Di conseguenza, il rally del prezzo delle azioni è stato evidente negli ultimi giorni, nonostante la correzione di Wall Street ancora una volta. Distinguiti soprattutto capriChe è aumentato di valore di oltre il 26% una settimana fa Nordstrom ammonta a circa il 21% e Ralph Lauren11%. Nel caso delle aziende europee, spiccano Kering (+ 12,5%) avanti LVMH, Kering e Dior, che ammonta a oltre il 7%. Tuttavia, il rosso rimane nell’arretrato annuale, con perdite fino al 30%.

Le aspettative di consumo delle aziende di lusso sono in contrasto con gli avvertimenti dei rivenditori Walmart o Target sulla domanda debole con l’aumento dei costi. Le avvertenze sugli utili hanno superato il settore e hanno causato una massiccia svendita nel mercato azionario a causa dei timori di una recessione. I ribassi sono stati corretti dal “rialzo” dei soccorsi nelle ultime settimane di maggio a fronte dello scenario economico di contenimento imposto dalla Fed. Tuttavia, lo sviluppo è sbilanciato tra i rivenditori che si rivolgono a clienti ad alto reddito e clienti a basso reddito. Walmart e Target hanno chiuso maggio con perdite rispettivamente del 18% e del 32%, rispetto ai cali più piccoli, quasi il 5% per i rivenditori di lusso.

Un recente rapporto di JP Morgan ha fatto eco a questo scenario e ha rilevato l’impatto negativo degli effetti dell’inflazione sulla Generazione Z/Millennials: “Pressione discrezionale” sui dati demografici dei clienti a basso reddito. In questo senso, ha notato che tra le aziende più colpite c’erano American Eagle Outfitters, The Gap (GPS) e Ollie’s Bargain Outlet.