La Cina ha bandito la criptovaluta e ora l’attività in DEX

Il divieto di criptovaluta in Cina la scorsa settimana ha inviato i trader a scambi decentralizzati.

Le piattaforme peer-to-peer consentono alle parti di negoziare senza alcun intermediario, nemmeno attraverso una stanza di compensazione.

Diamo un’occhiata a come funzionano questi scambi e quali valute sono le grandi armi per questi “DEX”.

Il mercato delle criptovalute si sta lentamente riprendendo dopo il crollo verificatosi alla fine della scorsa settimana Divieto assoluto in Cina. Ma non lo erano Principali criptovalute O “altcoin” che sono rimbalzati, ma piuttosto token di scambio decentralizzati (DEX).

Gli scambi decentralizzati non dipendono da alcun intermediario, come uno scambio centrale standard. Non ci sono banche o intermediari. Non partecipa nemmeno alle stanze di compensazione, ma offre una piattaforma peer-to-peer in cui le parti interessate utilizzano contratti intelligenti per svolgere le proprie operazioni.

Questi contratti sono piccoli programmi eseguiti sulla blockchain che vengono eseguiti automaticamente una volta soddisfatte una serie di condizioni. Questi scambi decentralizzati sono costruiti sulla rete Ethereum, la più grande blockchain che ospita contratti intelligenti, applicazioni finanziarie decentralizzate e altri protocolli.

Sono spesso più economici da usare rispetto agli scambi centrali, come ad esempio Binance NS pezzo regina. Ciò significa che gli utenti sono completamente responsabili della gestione dei propri portafogli e chiavi private. Ciò consente loro di accedere ai tuoi token.

I tre maggiori scambi decentralizzati per volume sono Uniswap, SushiSwap e lo scambio di derivati ​​DxDy.

Gli scambi decentralizzati Uniswap e Sushiswap hanno visto un aumento dell’utilizzo, probabilmente a causa del divieto cinese sugli scambi centralizzati. Poiché i DEX richiedono solo un portafoglio crittografico e non KYC [conozca a su cliente]È molto più facile da usare e configurare in pochi minuti, ha dichiarato in una newsletter Jonas Luethi, junior sales trader di Global Block, un gestore di risorse digitali.

Queste sono le migliori monete DEX dopo che la Cina ha bandito le criptovalute

Il primo è con quello che è noto come il libro degli ordini a catena che elenca tutti gli ordini di acquisto e vendita organizzati per prezzo. In questo caso, ogni parte della transazione viene scritta sulla blockchain.

Ciò include non solo l’acquisto e la vendita, ma anche gli ordini di acquisto o vendita. Quindi tutte le informazioni sono archiviate in modo sicuro in un unico posto, ma questo processo può essere costoso e richiedere molto tempo.

I libri degli ordini fuori catena registrano solo la transazione stabile finale sulla blockchain, senza memorizzare gli ordini o altre informazioni. È più veloce ma meno sicuro della serie.

Infine, ci sono gli Automated Market Maker (AMM) che utilizzano i cosiddetti pool di liquidità. Il set consiste fondamentalmente in un set sufficientemente grande di token o coppie di token.

L’utente metterà semplicemente i token che vuole vendere o acquistare nel pool e lo smart contract completerà la sua transazione. Questo metodo rende il passaggio da una criptovaluta a un’altra molto più semplice rispetto al passaggio attraverso il libro degli ordini.

Ecco i primi 3 simboli DEX a cui prestare attenzione:

Uniswap è il token più grande, con una capitalizzazione di mercato di oltre $ 14 miliardi. Il token è aumentato di circa il 40% dopo il divieto. È aumentato del 360% finora quest’anno a circa $ 23,40.

Sushi è il secondo token più grande, con una capitalizzazione di mercato di oltre $ 1 miliardo. Il suo token, che è aumentato di circa il 270% quest’anno a 10,70, è aumentato di quasi il 30%.

DYDX ha guadagnato il 31%. Secondo GlobalBlock, lo scambio principale ha visto un massiccio afflusso di nuovi utenti e, per la prima volta, ha registrato volumi di scambio più elevati rispetto a Coinbase. Il token dydx è stato lanciato circa un mese fa e il suo valore è quasi raddoppiato a circa $ 20.

