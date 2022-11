La Cina ha preso il 66% dei prestiti ai paesi a basso reddito

Il Gruppo delle 20 principali economie e il Club di Parigi hanno istituito un quadro congiunto per la correzione del debito alla fine del 2020 per aiutare i paesi a superare le conseguenze della pandemia di COVID-19, ma la sua attuazione è stata ritardata.

La Banca mondiale, il Fondo monetario internazionale ei funzionari occidentali hanno espresso sempre più frustrazione nei confronti della Cina, ora il più grande creditore bilaterale ufficiale del mondo, e delle banche del settore privato per non essersi mosse più velocemente.

I dati preliminari rilasciati dalla Banca Mondiale a giugno lo hanno mostrato Lo stock di debito estero dei paesi a basso e medio reddito è aumentato in media del 6,9% nel 2021, a 9,3 trilioni di dollari, superando la crescita del 5,3% registrata l’anno precedente.

Malpass ha affermato che l’attesissimo rapporto sulle statistiche sul debito internazionale della banca era preoccupante, ma non ha fornito numeri esatti.

“Dimostra che la dimensione del debito è cresciuta in modo significativo… e l’importo dovuto alla Cina è circa il 66% del totale dei creditori bilaterali ufficiali”, ha affermato, aggiungendo che anche le entità cinesi erano importanti creditori commerciali.

I funzionari del Fondo monetario internazionale e della Banca mondiale affermano che il 25% delle economie emergenti e in via di sviluppo è in difficoltà o quasi in difficoltà del debito e la percentuale sale al 60% nei paesi a basso e medio reddito.

Gli shock climatici, l’aumento dei tassi di interesse e l’inflazione si sono aggiunti alle pressioni sulle economie che si stanno ancora riprendendo dal COVID.