La Cina ha vietato il bitcoin nel 2017, ma poi è stato il massimo storico

L’ultimo disastro intorno alla posizione anti-cripto della Cina ha una forte risonanza storica e i veterani lo sanno.

Bitcoin (BTC) è affondata ulteriormente per testare nuovamente il supporto di $ 40.000 il 24 settembre mentre la polvere di ciò che gli analisti affermavano come un falso allarme dalla Cina svaniva.

Grafico a candela di 1 ora BTC/USD (Bitstamp). Fonte: TradingView

Una ricetta classica per un toro?

I dati di Cointelegraph Markets Pro e TradingView hanno mostrato nuovi minimi di più giorni a $ 40.690 per BTC/USD su Bitstamp, un calo dell’8% finora oggi.

Gli Hodlers erano frustrati, ma non turbati dalla notizia che la Cina ha aumentato il suo “divieto” sulla criptovaluta, che in realtà non è altro che una ripetizione delle sue restrizioni. Banca Popolare Cinese In carica da quattro anni.

Gli eventi hanno una ragione d’essere; Nel settembre 2017, l’annuncio originale di un “divieto” ha fatto precipitare il prezzo di Bitcoin, solo per recuperare i suoi livelli originali in poche settimane e fissare un nuovo massimo storico di $ 20.000 in meno di tre mesi.

Il fatto non è passato inosservato agli operatori di mercato più esperti, compresi quelli sui social media, dove le notizie dalla Cina inizialmente sono riemerse e hanno scatenato il panico.

La stessa cosa è successa nel settembre 2017. La Cina ha detto che vieta # bitcoin diminuito di oltre il 30%. ma #BTC Si è completamente ripreso in poche settimane e poi ha raggiunto il massimo storico nel dicembre dello stesso anno. Come dice il proverbio, “La storia non si ripete ma sicuramente fa rima” pic.twitter.com/Xi8euPK916

– John Satoshi Wick 24 settembre 2021

Per trader e analisti capitale dirittoLe vendite, dal canto loro, hanno solo evidenziato l’inesperienza del novizio.

“Gli investitori di bitcoin che sono sul mercato da anni hanno sentito molte diverse iterazioni del FUD cinese. Ma i nuovi investitori, che non hanno questa esperienza, sono i più colpiti”, ha detto l’analista su Twitter venerdì.

“Le tue vendite di panico stanno alimentando questo ultimo declino.”

Il supporto di $ 38.000 non è stato toccato

Tuttavia, questa mossa ha cancellato diversi giorni di guadagni nel prezzo di BTC, compresi quelli derivanti dal lancio dei suggerimenti basati su rete di fulmini da Twitter.

Tuttavia, guardando alla composizione del mercato spot, è chiaro che la vendita ha avuto scarso impatto sul supporto, che rimane al di sotto dei 40.000 dollari.

Acquista e vendi livelli di BTC/USD su Binance a partire dal 24 settembre. Fonte: indicatori materiali

I livelli critici per i rialzisti si erano già stabilizzati intorno ai 30 mila dollari.

Nel frattempo, il popolare prezzo di chiusura mensile per settembre rimane a $ 43.000.

Fonte: Cointelegraph