La Cina prevede di lanciare domani nello spazio la navicella spaziale Shenzhou-14 con equipaggio

Pechino, 4 giugno (EFE). — La Cina prevede di lanciare domani nello spazio la navicella spaziale con equipaggio Shenzhou-14, che trasporterà tre astronauti alla stazione spaziale di Tiangong per il completamento, hanno affermato sabato i giornali ufficiali del paese asiatico.

Il lancio, che sarà effettuato da un missile Long March 2F, avverrà intorno alle 10:44 ora locale (2:44 GMT) di domenica dal Jiuqian Satellite Launch Center nella provincia di Gansu, nella Cina nord-occidentale, secondo i rapporti. Agenzia di Stato Xinhua.

Il vicedirettore della Manned Space Agency, Lin Shiqiang, ha spiegato che una volta in orbita, la navicella spaziale dovrà attraccare con il modulo centrale Tianhe di 18 metri e le navi di rifornimento Tianzhou-3 e Tianzhou-4. dal porto.

Lin ha detto che la missione trasformerà la stazione spaziale in un “laboratorio spaziale nazionale”.

Alla missione parteciperanno gli astronauti Chen Dong, Liu Yang e Cai Xuzhe, che rimarranno in orbita per sei mesi per completare la costruzione della stazione spaziale di Tiangong e montare la sua struttura centrale a tre moduli, i laboratori Tianhe Central, Wentian e Mengtian.

Lo scorso aprile, la navicella spaziale Shenzhou-13 è atterrata nel deserto del Gobi dopo aver completato le sue operazioni alla stazione di Tiangong, dove tre astronauti hanno trascorso 183 giorni nella missione con equipaggio più lunga della Cina fino ad oggi.

Questa è stata la seconda missione con equipaggio della Cina verso la sua stazione spaziale, che dovrebbe essere pronta entro la fine di quest’anno.

Nella missione Shenzhou-13, gli astronauti hanno completato vari compiti per far avanzare la configurazione della stazione spaziale cinese, comprese due passeggiate spaziali e più di due dozzine di esperimenti scientifici e raccolta di dati.

Gli astronauti di Shenzhou 14 e Shenzhou 15 dovrebbero finalmente terminare i lavori di costruzione di Tiangong, che dovrebbe essere pronto entro la fine di quest’anno, secondo i piani originali.

L’equipaggio dello Shenzhou-15 dovrebbe svolgere attività extraveicolari, nonché assemblare, testare ed eseguire il debug di carichi utili modulari nella prossima missione.

La stazione spaziale di Tiangong, il cui nome in mandarino significa “palazzo celeste”, peserà circa 70 tonnellate e dovrebbe funzionare per 15 anni e orbitare a circa 400 km sopra la superficie terrestre. EFE

