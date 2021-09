La Cina sottolinea il ruolo della CELAC nella pace e nella stabilità regionali

Il presidente cinese Xi Jinping ha sottolineato oggi l’importante ruolo della Comunità dei Paesi dell’America Latina e dei Caraibi (CELAC) nella salvaguardia della pace e della stabilità e nella promozione dello sviluppo regionale.

Interferendo tramite video nel vertice di alto livello di quel gruppo, il Presidente ha considerato la sua nascita 10 anni fa come una pietra miliare nel processo di integrazione della regione, perché è avvenuta nel mezzo degli sforzi dei loro paesi per preservare l’indipendenza e l’auto. – Potenza.

Ha sottolineato che il gigante asiatico attribuisce grande importanza al rafforzamento delle relazioni con la suddetta organizzazione, e la sostiene nel rafforzamento della cooperazione tra i suoi membri e nella ricerca di soluzioni per affrontare le sfide comuni.

“Nel luglio 2014, i leader dei paesi della regione hanno annunciato congiuntamente l’istituzione del Forum Cina-CELAC, aprendo così un nuovo percorso di cooperazione tra Cina e America Latina e i Caraibi nel loro insieme”, ha affermato Xi.

Ha sottolineato che da allora il forum è diventato la piattaforma principale per riunire forze amiche di vari settori di entrambe le parti e ha dato un grande contributo all’approfondimento delle relazioni reciproche.

Ha fatto riferimento alla solidarietà che è apparsa in entrambe le direzioni dopo l’emergere della pandemia di Covid-19 ed ha espresso la sua disponibilità a sostenere quella regione per superare una volta per tutte la crisi sanitaria.

“La Cina è pronta a lavorare con i paesi dell’America Latina e dei Caraibi per superare le difficoltà attuali, creare opportunità e promuovere insieme la costruzione di una comunità con un futuro condiviso”, ha aggiunto Xi.