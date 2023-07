La Cina sta compiendo un grande passo avanti nella regolamentazione dell’intelligenza artificiale

(CNN) – La Cina ha pubblicato nuove regole sull’intelligenza artificiale generativa (AI), diventando uno dei primi paesi al mondo a regolamentare la tecnologia alla base di servizi popolari come ChatGPT.

La Cyberspace Administration of China, il principale cane da guardia di Internet del paese, ha pubblicato giovedì una serie di linee guida aggiornate per la gestione del settore in forte espansione, che ha causato scalpore in tutto il mondo. Le regole entreranno in vigore il 15 agosto.

Rispetto alla bozza iniziale pubblicata ad aprile, versione pubblicataLe cosiddette “misure temporanee” sembrano aver allentato diverse disposizioni precedentemente annunciate, suggerendo che Pechino vede opportunità nel settore emergente mentre il Paese cerca di rilanciare la crescita economica per creare posti di lavoro.

La scorsa settimana, le autorità di regolamentazione hanno multato il gigante del fintech Ant Group per quasi $ 1 miliardo, in una mossa che sembra finalmente porre fine a un capitolo di un ampio giro di vite normativo incentrato sui giganti tecnologici cinesi. Molti di loro, come Alibaba (BABA), Baidu (BIDU) e JD.com (JD), stanno lanciando le proprie versioni di chatbot AI.

D’ora in poi, le regole si applicheranno solo ai servizi disponibili al pubblico in Cina. Sono esenti anche le tecnologie sviluppate in enti di ricerca o destinate a utenti stranieri.

La versione attuale ha anche eliminato le misure punitive, che includevano multe fino a 100.000 yuan ($ 14.027) per le violazioni.

Il Paese incoraggia “l’uso innovativo dell’intelligenza artificiale generativa in tutti i settori e campi” e sostiene lo sviluppo di chip, software, strumenti, potenza di calcolo e fonti di dati “sicuri e affidabili”, secondo il documento che annuncia gli standard.

La Cina esorta inoltre le piattaforme a “partecipare alla formulazione di norme e standard internazionali” relativi all’IA generativa.

Tra le disposizioni chiave, tuttavia, c’è l’obbligo per i fornitori di servizi di IA formativi di condurre audit di sicurezza e registrare i loro algoritmi presso il governo se i loro servizi possono influenzare l’opinione pubblica o possono “mobilitare” il pubblico.

La rivalità tra Stati Uniti e Cina?

L’IA generativa è la tecnologia su cui si basano piattaforme come ChatGPT.

La popolarità del servizio è esplosa negli ultimi mesi, con le aziende tecnologiche cinesi che si affrettano a lanciare le proprie versioni, portando alcuni critici a prevedere che questa tendenza alimenterà l’attuale rivalità tra Stati Uniti e Cina nelle tecnologie emergenti.

Il mese scorso il senatore degli Stati Uniti Mark Warner ha avvertito che la Cina è molto avanti nella corsa globale per creare barriere all’uso dell’intelligenza artificiale da parte del governo. La Cina “sta andando avanti”, ha detto a Politico al Global Technology Summit.

Sembra che le aziende cinesi stiano aspettando il rilascio di standard aggiornati prima di rilasciare ufficialmente al pubblico servizi simili a ChatGPT.

Finora, i servizi di intelligenza artificiale generativa di Baidu, Alibaba e JD.com sono ancora in fase di test o utilizzati solo da utenti aziendali. Secondo le regole, le autorità di regolamentazione devono ancora approvare i loro prodotti.

Una domanda chiave sulla strategia di regolamentazione della Cina è stata se la regolamentazione possa in definitiva soffocare l’innovazione nel settore dell’intelligenza artificiale, che è al centro dell’ambizione del paese di competere con gli Stati Uniti nello spazio high-tech.

I funzionari hanno osservato che “l’approccio della Cina alla regolamentazione dell’IA sarà probabilmente coerente con il suo approccio alla regolamentazione di altre aree tecnologiche di alto profilo, come Internet o i social media, dove applica una rigida censura per controllare il flusso di informazioni”. Gli analisti di Citi hanno scritto in una nota all’inizio di questa settimana.

I regolatori sembrano consapevoli delle preoccupazioni. Nelle linee guida appena pubblicate, sottolineano la necessità di trovare un equilibrio tra “sviluppo e sicurezza”.

Sette agenzie nazionali supervisioneranno gli standard, tra cui l’Autorità di monitoraggio del cyberspazio, la Commissione nazionale per lo sviluppo e la riforma e il Ministero dell’istruzione.