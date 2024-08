La Cina vince un’altra medaglia d’oro nel nuoto artistico e chiude una quindicina perfetta all’Aquatic Center

SAINT-DENI, Francia – Con la squadra russa fuori gioco, la rappresentanza cinese è diventata la nuova potenza olimpica nel nuoto artistico.

I gemelli Wang Liuyi e Wang Qianye hanno conquistato un’altra medaglia d’oro per il loro paese nello sport precedentemente noto come nuoto sincronizzato. Sabato sera hanno vinto la competizione per duetti alle Olimpiadi di Parigi.

I Wang hanno approfittato della routine tecnica della sera precedente e hanno portato quello slancio nella routine freestyle, con un numero che hanno chiamato “Gravitation”, accompagnato dalla musica del DJ olandese Junkie XL e del compositore tedesco Hans Zimmer.

“Ci siamo sviluppati molto rapidamente”, ha detto Wang Liuyi. “Ma questo è già successo per diverse generazioni di atleti. Tutti hanno il diritto di brillare, ma le generazioni precedenti in Cina hanno combattuto duramente per noi”.

La coppia cinese ha guadagnato un totale di 566.4783 punti, battendo due squadre che hanno vinto la prima medaglia nel nuoto artistico per i loro paesi.

Le inglesi Kate Shortman e Isabelle Thorpe hanno vinto la medaglia d’argento con un totale di 558.5367 punti, sconfiggendo le altre gemelle Nortje e Brigie De Bruyere, che hanno vinto la medaglia di bronzo per l’Olanda con un totale di 558.3963 punti.

Al dodicesimo posto si è classificata la coppia messicana composta da Nuria Diosdado e Juana Jimenez con 471.5946 unità.