La città come spazio di trasformazione educativa e sociale.

Nell’ultimo decennio abbiamo assistito a importanti trasformazioni a livello nazionale e globale che hanno interessato direttamente l’economia, la demografia, la società e la cultura della nostra città. L’emergere di questi nuovi problemi costringe le nostre discipline a ripensare e rinnovare il nostro kit di strumenti per riconnettersi con le nostre società. In altre parole, questa crisi sociale che sta attraversando il Paese deve essere utilizzata per ripensare il ruolo delle scienze sociali e umane e delle arti nel progetto di Paese che vogliamo costruire. Tutte queste discipline non dovrebbero solo diagnosticare i problemi, ma anche costruire nuove narrazioni unificanti per una società in perpetuo cambiamento e movimento.

Poche settimane fa, in concomitanza con l’inizio dell’anno accademico 2023, la nostra scuola ha inaugurato la mostra “(Ri)Conoscere la Storia del Distretto Universitario”, che si è tenuta presso la sede della Facoltà di Scienze Sociali e Storia della il Comune di Diego. Università di Portales. Questo piccolo campione indica la conclusione di una serie di attività svolte dalla Scuola di Storia durante l’anno 2022 nelle scuole e nelle scuole secondarie del comune di Santiago. L’iniziativa comprendeva conferenze incentrate sulla storia urbana di Santiago e visite guidate per presentare alcuni dei punti salienti architettonici e urbani della nostra regione. Durante le visite guidate, gli studenti hanno avuto modo di documentare fotograficamente la città che abitiamo, ma che raramente osserviamo da vicino. Ed è stato proprio durante le nostre passeggiate nella nostra zona, la dimora e la contemplazione di gruppo nel nostro spazio pubblico, che si sono create le migliori conversazioni nei vari gruppi, costringendoci a capire che un’attività come questa non si limita all’insegnamento della storia della nostra cultura e l’architettura alle nuove generazioni, se non anche, costringe gli accademici a riconnettersi con le loro comunità e territori.

Lo si è visto al momento dei colloqui nei corridoi delle scuole comunali e secondarie. La percentuale di studenti immigrati o di famiglie immigrate ha superato il 50% e in alcuni casi ha raggiunto il 70% e l’80%. Sebbene alcuni degli studenti “locali” avessero pochissime informazioni sulla storia del loro quartiere, tutti hanno portato con sé informazioni tratte dalle proprie esperienze che hanno aiutato a confrontare, analizzare e fare riferimento alla storia del nostro distretto universitario come storia familiare. Ciò è stato chiarito rivedendo le fotografie scattate durante il tour: oltre a coloro i cui interessi erano principalmente edifici storici – la stragrande maggioranza dei quali erano i resti materiali di un’élite che lasciò il quartiere intorno alla metà del XX secolo – l’aspetto degli adolescenti è andato oltre. Nel preparare i loro appunti, gli studenti hanno posto domande e discusso tra loro sulle situazioni che avevano in comune e, allo stesso tempo, facevano parte dell’esperienza urbana: chi ha vissuto in questo luogo? Chi vive ora nella Striscia? Dove sono andati quelli che hanno costruito queste case? Sotto queste domande, il patrimonio (almeno nella sua comprensione più conservatrice) si stava allontanando dal fulcro dell’attività; In effetti, il corso non conosceva i titoli degli architetti che hanno progettato le case e gli edifici più importanti, ma ha sollevato interrogativi Tipico della loro vita quotidiana strettamente legata all’esperienza della città e della vita urbana in generale.

Erano studenti di età compresa tra i 13 e i 16 anni che, quando studiavano nel quartiere, non erano consapevoli delle molteplici tensioni della strada, delle differenze tra le ville ora trasformate in università e chi abitava il quartiere quotidianamente base. Sono giovani che fanno dello spazio pubblico il loro luogo sociale. Così la scusa della storia ha portato a suggerire nuove forme e finalità di apprendimento: non solo lo studio della città e della sua composizione, ma anche la comprensione e la proiezione dello spazio in cui abitano a piacimento. Pensare all’ambiente e alle sue fatiche è stato quasi naturale per bambini e adolescenti che in questi anni sono cresciuti in mezzo al contagio sociale, alla pandemia e alla crisi di paradigma, eventi che hanno reso necessaria la riflessione sulla città di fronte a cambiamenti vertiginosi.

E quelle domande e quelle conversazioni con gli studenti hanno avuto conseguenze anche per noi, che siamo stati costretti a raccogliere la sfida ea spogliarci della comprensione storica ereditata che ha reso la città un così grande museo del Novecento. Perché quasi subito si è posta una questione centrale per una città come Santiago, con milioni di abitanti. Sebbene alcuni ragazzi, ragazze e adolescenti delle rispettive scuole e scuole secondarie vivano in questo spazio che porta la targa del quartiere del patrimonio, qual è stata l’eredità di queste ragazze, ragazzi e adolescenti che non hanno studiato nei quartieri dei centri comuni dove , con differenze maggiori o minori, si può stimare lo scorrere del tempo da Durante la coesistenza di stili architettonici o stili di vita? Come si sono inseriti gli studenti immigrati nelle molteplici realtà di Santiago, che in alcuni casi rappresentavano la maggioranza delle iscrizioni alle istituzioni educative? Sebbene molte di queste domande avessero una carica storica, erano anche cariche di preoccupazioni per il futuro. il suo futuro. Gli studenti hanno potuto apprezzare le ansie che comporta vivere in un luogo compatto.

Negli ultimi mesi, i media e i social network ci hanno bombardato di informazioni sul declino del cosiddetto Barrio Universitario, evidenziando gli alti livelli di criminalità e insicurezza che hanno prevalso nell'area dal cosiddetto focolaio sociale. Ben presto fummo pieni di esperti che incolpavano le presunte autorità degli ultimi tempi per i problemi endemici (a questo punto) nei rispettivi quartieri. Sebbene molto di questo sia innegabile, e infatti iniziative come questa cercano di contribuire alla generazione di consapevolezza storica nella popolazione della nostra regione, è anche vero che sappiamo poco delle nuove comunità formate con vicini vecchi e nuovi. . Il governo del presidente Gabriel Borik ha già adottato alcune misure al riguardo. Uno dei più importanti è il Programma Conoscenza 2030, che in pratica significa incoraggiare e promuovere i suddetti campi della conoscenza con l'obiettivo di contribuire a nuovi quadri teorici che consentano una migliore lettura della realtà e informino nuove politiche pubbliche volte a generare i cambiamenti strutturali necessari per i progressi nella soluzione dei problemi sociali che affliggono oggi il Paese.

Esperimenti come quelli che abbiamo appena descritto non faranno mai notizia sui media, né avranno abbastanza rilievo, ma proprio per questo ci sembra importante concludere evidenziando l’enorme lavoro svolto dalle istituzioni educative nello stesso quartiere stigmatizzato. . In un certo senso, quello che sta accadendo nel Barrio Universitario è un microcosmo di ciò che sta accadendo nel nostro Paese. Insegnanti, professori, genitori e studenti in generale stanno costruendo una nuova società che prima o poi modificherà quel “noi cileni” ontologico.