La CNN licenzia tre dipendenti che non sono stati vaccinati contro il virus corona

Un logo della CNN in un ufficio (foto: EFE)



Tre dipendenti CNN Sono stati licenziati per essere andati a lavorare in ufficio senza ricevere il vaccino COVID-19 , Come rivelato dall’amministratore delegato della rete televisiva, Jeff Zucchero, In una dichiarazione interna dell’azienda che è venuta alla luce questo giovedì.

In un messaggio indirizzato al ritorno al lavoro, Zucker ha avvertito “Totalmente intollerante” Di CNN Intorno al ritorno negli uffici durante le epidemie, Secondo i media speciali, ha detto che questo può essere fatto solo se è vaccinato Scadenza.

La scorsa settimana, ci è stato detto che tre dipendenti stavano arrivando in ufficio senza essere vaccinati. Tutti e tre sono stati licenziati. Cerchiamo di essere chiari, abbiamo una politica di tolleranza zero su questo. Zucker ha detto in una nota.

Il CEO ha spiegato finora, CNN Basato su a “Rispetta l’organizzazione”Dunque, Non è obbligatorio Evidenze attuali per ricevere il vaccino anticoagulante.

Tuttavia, Zucker ha ricordato: “Devi essere vaccinato per andare in ufficio. Indipendentemente dal fatto che entri o meno in ufficio, dovresti essere vaccinato mentre lavori sul campo con altri dipendenti. E punto”.

“Finora, abbiamo lasciato la fonte del vaccino a un’organizzazione rispettabile. Non è obbligatorio rilasciare la tessera delle vaccinazioni, anche se chiediamo il passaporto per certificarne lo stato».Ha detto in una e-mail da una società interna.

In questi modi, ha detto, mostrare la tessera del vaccino nelle prossime settimane rischia di diventare qualcosa Necessario: “ Ci auguriamo che la prova della vaccinazione diventi una parte normale del processo di passcard Warner Media nelle prossime settimane. Comunque, ci sono le nostre aspettative.

Con altre grandi aziende, CNN Ritardato il rientro dei suoi lavoratori in ufficio dal prossimo 7 settembre a metà ottobreTuttavia, non ha fornito una data specifica.

Lo stesso giovedì, Amazon ha annunciato la decisione di ritardare il rientro negli uffici Fino a gennaio 2022. La società di trading online, che aveva programmato di tornare al lavoro alla presenza dei propri impiegati nella settimana del 7 settembre, ha posticipato tale data al prossimo 3 gennaio, fondendosi così con altre importanti aziende che hanno preso tale decisione., Compresi Google, Facebook, Apple e Twitter.

“Seguiremo le raccomandazioni del governo locale e lavoreremo a stretto contatto con i principali professionisti della salute. Raccogliamo i loro consigli e suggerimenti man mano che avanziamo per garantire che i luoghi di lavoro siano meglio protetti “, ha spiegato Amazon in una nota.

A differenza di Google, la più grande azienda di e-commerce del mondo, Facebook o Microsoft I tuoi dipendenti non devono essere vaccinati per tornare in ufficio, Come confermato dal CFO della società, Brian Olsovsky, In una telefonata con i giornalisti poco dopo i risultati economici per il secondo trimestre di quest’anno sono stati conosciuti la scorsa settimana.

In assenza di vaccinazione, Sì, ti fanno indossare una maschera in ufficio.

La variazione delta ha innescato il numero di casi negli Stati Uniti in un solo mese, Si è passati da una media di meno di 15.000 infezioni giornaliere all’inizio di luglio a 80.000 nuove infezioni al giorno ad agosto.

(Con informazioni da EFE)

