La coalizione di sinistra francese è arrabbiata per il rifiuto di Macron del suo candidato a primo ministro

NIZZA, Francia – La principale coalizione di sinistra francese ha accusato martedì il presidente Emmanuel Macron di agire in modo antidemocratico dopo aver respinto il candidato a primo ministro del Nuovo Fronte Popolare in seguito alle elezioni inconcludenti del mese scorso.

La Costituzione francese attribuisce a Macron, in qualità di presidente, il potere esclusivo di nominare il primo ministro.

I politici francesi sono in una situazione di stallo riguardo al nuovo governo da quando il voto legislativo anticipato di luglio non è riuscito a produrre un chiaro vincitore. Le ultime tensioni includono un appello a proteste di massa contro Macron la prossima settimana, mentre Parigi si prepara a ospitare le Paralimpiadi con la cerimonia di apertura prevista per mercoledì sera.

La coalizione del Nuovo Fronte Popolare ha ottenuto il maggior numero di seggi nell’Assemblea Nazionale. La coalizione centrista di Macron è arrivata al secondo posto, e il partito di estrema destra Raggruppamento Nazionale al terzo, lasciando la potente camera bassa del parlamento francese senza un partito di maggioranza.

Tuttavia, la coalizione di sinistra, che comprende il partito di estrema sinistra France Insoumise, i socialisti e i verdi, insiste sul fatto che il nuovo primo ministro deve provenire dalle sue fila perché è il gruppo più numeroso.

Lunedì Macron ha rifiutato la sua candidata a primo ministro, la poco conosciuta funzionaria pubblica Lucie Castets, affermando che la sua decisione di respingere un governo guidato dal Nuovo Fronte Popolare mirava a garantire la “stabilità istituzionale”.

Macron ha affermato che il parlamento profondamente diviso non sosterrà un governo di sinistra e ha annunciato un altro ciclo di consultazioni con i leader politici. Ha invitato i leader di sinistra a cercare la cooperazione con i partiti al di fuori della loro coalizione, compresa la coalizione centrista del presidente.

I leader di sinistra hanno criticato Macron, accusandolo di mettere in pericolo la democrazia francese e di rifiutarsi di accettare i risultati elettorali. Martedì i socialisti e i verdi si sono rifiutati di incontrare il presidente per un nuovo ciclo di negoziati. La Francia ribelle, i cui leader non sono stati invitati al palazzo presidenziale dell’Eliseo, ha indetto proteste di massa contro Macron.