La Colmina Rancho Nuevo: attività e orari per il nuovo spazio di Guadalajara

Solo il 1 settembre Il primo alveare è stato aperto a Guadalajara nel quartiere di Rancho Nuevo. Questa sede beneficerà oltre 40.000 residenti di sei quartieri di Guadalajara oltre alla sua posizione: Ricardo Flores Magón, Lomas del Paraiso, Lomas de Independencia, Fuvestestadion e El Jaguay.

María de la Paz Aviña, è una persona anziana che vive nel quartiere dello Stadio Infonavit ed è una delle persone iscritte ai Corsi di Movimento dell’Alveare situati nel quartiere di Rancho Nuevo.

“È molto utile per le classi, dobbiamo sfruttare quello che ci offre il governo. Lui è l’unico vicino a me e per caso un anno fa sono venuto al vicino centro sanitario e mi sono accorto che i corsi erano iniziati a settembre e ecco perché sono venuto, ha detto l’ospite.

Un altro caso è quello di Elvira Mayorga, che partecipa anche a corsi di ginnastica per anziani.

“Sono così felice perché oggi è il primo giorno dopo due anni di non esercizio a causa della pandemia, ora sono così felice di aver avuto un incidente e abbiamo davvero bisogno di fare esercizio”, ha commentato.

L’intervistato ha detto che i corsi sono stati offerti in questo spazio per anni, ma con la riprogettazione è diventato molto bello.

Esprimono i loro sentimenti attraverso l’art

Ai corsi di disegno partecipano anche anziani e giovani con disabilità.

L’insegnante Pedro Solano ha spiegato che “il workshop si chiama Drawing Your Emotions, è rivolto agli anziani e si riferisce allo sviluppo di un’arte creativa basata sulle emozioni in cui ognuno rivela i propri sentimenti, bisogni e gusti”.

Agustin Rinoso è un partecipante al corso di pittura che ha svolto opere di natura morta.

“Sono molto grato che ci siano spazi per i giovani e anche per i diversi laboratori che sono qui nell’alveare”, ha detto.

Claudia Estrella stava lavorando a un dipinto con fiori e chitarre. “Questo tipo di spazio è così utile per intrattenerci, per fare qualcosa e non essere rinchiusi in casa, è un piacere ed esprimiamo come ci sentiamo”.

Gesù ha commentato: “Soprattutto per me personalmente come da giovane, non ho avuto l’opportunità di venire a questi laboratori ora da pensionato, ne sto approfittando” e soprattutto per fare più cultura.

La maggior parte dei corsi sono gratuiti

Colonia Rancho Nuevo Beehive si trova in Antonio Diaz Soto Street e Gama 708; Attualmente conta 400 persone registrate.

In questa cellula vengono offerti diversi laboratori artistici, culturali, sportivi e di formazione per le professioni.

Tra i laboratori ci sono lezioni di pittura, pittura, gioielleria, danza regionale, chitarra, giochi con la palla, “non hanno alcun costo, sono completamente gratuiti, ce ne sono alcuni dove sono richieste quote di volontariato perché gli insegnanti sono volontari e nient’altro è il rimborso delle tasse e solo in alcuni laboratori”, ha spiegato Anna Gutierrez, del Dipartimento di alveare.

I requisiti di registrazione sono solo per compilare un modulo presso gli uffici dell’alveare. Il locale è operativo dalle 9:00 alle 20:00.

Ce ne saranno altri a Guadalajara

Le celle Balcones del Cuatro e Arandas sono attualmente abilitate. L’anno prossimo, i lavori dovrebbero iniziare in altri quattro punti che sono Miravalle, Agua Azul, Lomas del Paraíso e all’interno del Mercado Libertad.

laboratori

Rancho Nuevo Hive offrirà più di 40 attività a settimana, come laboratori artistici, culturali e sportivi, formazione e artigianato, servizi sanitari completi, cure nutrizionali e psicologiche, così suddivise:

Arte e cultura: gioielli colorati, ceramiche, circo sociale, club per bambini, danza regionale, chitarra, gioco con la palla, artigianato, giornalismo, pittura murale, creatività, radio comunitaria, arti plastiche, teatro, lettura per bambini e discoteca.

Assistenza sanitaria olistica: imparare a prendersi cura di noi stessi, condividere storie, esami della vista e un’introduzione ai fiori di Bach e alla riflessologia.

Carattere:

ricamo.

formazione scolastica: Club aperto primario e secondario, compiti.

Nutrizione (Laboratorio Alimentare): Laboratorio di cucina del cibo dell’orto Cucina sana Ricette ispirate ai giovani chef Tutti cucinano un tocco di dolcezza Nido verde.

ambiente: Giardini, giardini per ragazze e ragazzi.

Uguaglianza: prendermi cura della comunità, la mia mappa corporea, prendermi cura delle cure, i miei primi passi verso la maternità, unisciti a noi, cosa succede se vado in menopausa.

Sport e attivazione fisica: attività per anziani e yoga.

Per ulteriori informazioni, gli interessati possono fare riferimento al profilo di Colmena Rancho Nuevo sul social network Facebook, nonché ai social network del governo di Guadalajara.

