La Colombia chiude con una generazione brillante con un fiasco non valutando il Qatar

Giocatori come James, Falcao, Juan Guillermo Cuadrado e David Ospina non saranno presenti al prossimo Mondiale.

Obiettivo di James Rodriguez Uruguay a Maracanà CompresoBrasile Coppa del Mondo 2014 Oppure il gol in rete di Falcao Garcia Polonia Su Russia 2018 E due dei migliori momenti lasciati dall’epoca d’oro della squadra colombiana, culminata martedì con il miserabile fallimento della mancata qualificazione. Qatar 2022.

La squadra che guida ruota di rinaldo Hanno battuto il Venezuela 0-1 ma hanno concluso le qualificazioni sudamericane al sesto posto con 23 punti, un punto dietro Perù Chi si è assicurato un posto nei playoff e le classifiche si disputeranno a giugno.

Ecco perché dentro Qatar Non ci saranno giocatori come Luis DiazStella Liverpool; Giacomo Rodriguezmarcatore Brasile 2014o veterano Falco Garciache ha svolto l’unico ruolo Mondiali in Russia È il record più alto nella storia della selezione.

Colombia Chiuse così una tappa meravigliosa che culminò nel Coppa del mondo in BrasileChe ha guidato la squadra argentina Giuseppe Beckerman Ha raggiunto i quarti di finale e si è innamorato della gente del posto e degli estranei allo stesso modo grazie al suo calcio costante.

James Rodriguez e Radamel Falcao in sofferenza con la nazionale colombiana EFE

Nuovo processo e punto di rottura

dopo essere partito Petermann dopo Mondiali di Russia 2018La Federcalcio colombiana (FCF) ha iniziato a cercare un sostituto e dopo cinque mesi la squadra era in carica Arthur ReyesHo assunto il portoghese Carlos QueirozUn allenatore prestigioso per tenerti sulla strada del successo.

Sotto l’ex allenatore del Real Madrid, la squadra ha fatto un ottimo lavoro Coppa America 2019 Eliminato ai rigori da Chile Nei quarti di finale e poi sono arrivati ​​i playoff, che sono partiti alla grande con una vittoria per 3-0 Venezuela E ha pareggiato 2-2 da ospite contro la squadra del Sud.

Tuttavia, tutto è stato rotto a novembre 2020. Inizialmente la perdita è stata di 0-3 con Uruguay In Barranquilla e poi caduta 6-1 con esso Ecuador A Quito, che ha precipitato la partenza Kayrouz E ha sconvolto l’atmosfera della squadra che era in fase di formazione, e l’epidemia era tra loro, e sembrava che stesse trovando una buona situazione.

Nuovo piano, risultati peggiori

Arrivo ruota Ha eccitato le masse colombiane. Anche se non stava vivendo i suoi momenti migliori con Choice ChileIl veterano stratega della Copa Libertadores vinta con l’Atlético Nacional nel 2016, ricorda la squadra che quell’anno dominò il calcio nella regione e raggiunse addirittura la finale sudamericana, che non si giocò a causa della tragedia della Chapecoense.

Le prime due partite, successo con una bella faccia: vittoria per 0-3 a Lima contro Perù e pareggiato 2-2 in casa con Argentina Nel giugno 2021, a cui si è aggiunta la Copa América che, nonostante la squadra non abbia dato il meglio di sé, è arrivata terza dopo essere caduta ai rigori in semifinale contro l’Argentina e aver sconfitto nuovamente Blanqueroga, caduto con Brasile a quel punto.

Dopo l’America’s Cup, Colombia Ha giocato il suo miglior gioco di quell’epoca ruota E con il gioco dei sogni das Chile Con un 3-1 che avrebbe potuto essere più ampio di un pareggio per 1-1 della loro visita a La Paz contro Bolivia.

Da allora tutto è andato storto. Le successive sette partite sono state un mal di testa dopo l’altro: cinque pareggi e due sconfitte, sette partite in cui la squadra ha ceduto, con poca creatività ed efficacia, ad avversari che anche loro non mostravano un grande livello e non riuscivano a segnare un solo gol. .

2 relativo

Il giorno più difficile dell’operazione è stato lo scorso 28 gennaio, quando questi ragazzi li hanno guidati ruota perso 0-1 con Perù Al Metropolitan Stadium di Barranquilla, questo playoff non era una fortezza, e ha rianimato Blanqueroga che sapeva difendersi e vincere il contropiede in una delle ultime giocate della partita.

Le facce disperate dei giocatori, la lotta di James con i tifosi e la poca sintonia che la squadra ha mostrato in campo, nonostante il numero di quella giornata fosse il portiere peruviano. Pedro Galezè stata la più grande prova di ciò che è accaduto sotto la guida Kayrouz non del tutto risolto.

Senza direzione, senza idee e con un allenatore che giocava partita dopo partita, ha sostenuto nelle conferenze stampa una presentazione indistinta degli esecutori che aveva, come Diaz o JamesLa squadra si è arresa e quando ha risposto era già troppo tardi.

a Bolivia Lo ha battuto 3-0 al penultimo round Venezuela 0-1 in conclusione, con una prestazione migliore di quella mostrata nei precedenti match, ma col senno di poi la squadra del caffè non si è affidata a se stessa per qualificarsi e alle dirette avversarie, Perù E il UruguayHanno raggiunto i loro obiettivi.

Colombia Così finì il suo periodo d’oro, la fase in cui moschee Falcao ha guidato una generazione illustre che ha mostrato un grande calcio che ha ristabilito il nome del paese ancora una volta tra i più importanti al mondo, soprattutto in Brasile 2014.

ora con ruota Più fuori che dentro, la squadra dovrà ripartire da zero, e dovrà affrontare un nuovo percorso con l’obiettivo di rimettersi in carreggiata e sognare di andare a Coppa del Mondo in Canada, Messico e Stati Uniti nel 2026 Sotto la guida di giocatori come DiazE il Carlos Cuesta o Luis Sinistrache prenderà un bastone James, Falcao, Juan Guillermo Cuadrado e David Ospina.