ESPN. comLettura: due minuti.

La nazionale colombiana non ha fatto bene contro l’Italia ed è finita eliminata dopo aver perso 3-1 a San Juan del Bicentenario, nei quarti di finale del Mondiale Under 20 in Argentina.

L’Italia ha fatto soffrire la Colombia nell’aria. Autorità Palestinese

La squadra del caffè ha commesso molti errori difensivi che l’hanno portata alla sconfitta contro gli europei. Il gioco di passaggio è stato il punto più debole della squadra, che ha subito due gol di testa.

Il primo è arrivato al settimo minuto del primo tempo, dopo aver eseguito un calcio d’angolo e una pessima marcatura in area della Colombia, sfruttata dal capocannoniere del torneo, Cesar Cassady.

Al termine della prima frazione, il tricolore fatica ancora in aria, permettendo a Cassady di colpire di testa e un passaggio impeccabile per introdurre Tommaso a Danzi (2-0).

Nella ripresa erano passati meno di 5 minuti e il punteggio era 3-0 con un solo tiro di Giuseppe Ambrosino, che si è insinuato sulla fascia destra, lasciando per strada diversi avversari e regalando un assist a Francesco Esposito.

La Colombia prova a reagire e presto si porta in vantaggio per 3-1 grazie a Johan Torres, che al 4′ mette a segno uno splendido gol di destro da fuori area.

Dopo l’avversario, la squadra di Héctor Cárdenas ha provato a pareggiare il match, ma la prestazione della squadra non è stata all’altezza dell’Italia e non è riuscita a districare la buona difesa avversaria.