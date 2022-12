La Commissione economica per l’America Latina e i Caraibi (ECLAC) propone una tabella di marcia per far fronte a una crisi a cascata

Scritto da Carmen Esquivel

Capo corrispondente in Cile

In un’intervista esclusiva a Prensa Latina, il nuovo segretario esecutivo della Commissione economica per l’America Latina e i Caraibi (Cepal), José Manuel Salazar Chirinach, ha parlato della situazione regionale, della marcia verso l’Agenda 2030 delle Nazioni Unite e delle sfide in il campo della salute. istruzione e riduzione della povertà.

“La realtà è che c’è stata un’enorme battuta d’arresto rispetto al 2018-2019 con questo enorme shock epidemiologico, il confinamento e tutto ciò che comporta”, ha detto Salazar Chirinach alla domanda sulla situazione attuale, tre anni dopo l’inizio del COVID-19. .19.

L’economista costaricano ha detto che sebbene ci sia stata una ripresa nel 2021 e un miglioramento marginale dell’occupazione e della povertà, la crescita nel 2022 è molto più bassa e stimiamo che sarà del 3,2 per cento, e nel 2023 scenderà all’1,4.

La difficile situazione economica e sociale condiziona anche il raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs) dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite, soprattutto per quanto riguarda la lotta alla povertà e alle disuguaglianze.

“Non abbiamo ancora dati aggiornati, ma non c’è dubbio che tutta questa serie di crisi, compresa la pandemia, il rallentamento economico, il cambiamento climatico, l’inflazione e la guerra in Ucraina, non sia una buona notizia sulla strada del 2030”, ha affermato. notato.

In una prossima riunione prevista per aprile, l’ECLAC presenterà un documento contenente dati accurati sul rispetto degli SDG.

Secondo i dati di tale organismo delle Nazioni Unite, 201 milioni di persone, un terzo della popolazione della regione, vivono attualmente in condizioni di povertà, di cui 82 milioni in condizioni di estrema povertà.

Sfide in sanità e istruzione

Il segretario esecutivo ha avvertito: “L’epidemia è regredita, se guardate i grafici vedete che il numero dei contagi e soprattutto dei decessi è diminuito sensibilmente, ma c’è pressione sui sistemi sanitari”.

Ha spiegato che a causa del COVID-19 c’è stato un esodo di molte altre malattie croniche, e ci sono file di attesa negli ospedali e nelle cliniche per i casi che non possono essere curati, e per gli esami e gli esami che non sono stati eseguiti.

Un funzionario dell’agenzia delle Nazioni Unite ha affermato che viviamo in un mondo interconnesso e questa non è la prima o l’ultima epidemia, quindi dobbiamo disporre di sistemi sanitari forti e resilienti per affrontare l’imminente emergenza sanitaria.

In termini di istruzione, Salazar-Xirinachs considerava le sfide enormi. Prima dell’epidemia, l’istruzione primaria era praticamente universale e sono stati compiuti grandi progressi a livello secondario, sebbene ci fossero problemi con gli abbandoni, ea livello preprimario ci sono carenze significative.

Per quanto riguarda l’istruzione superiore, c’è una sfida correlata, nel senso che le aree di formazione dominanti sono quelle economiche, umanistiche e sociali, ma molto poco nelle STEM, necessarie per poter crescere e indicate che hanno buoni posti di lavoro e attirare più flusso di investimenti nazionali e stranieri diretti.

priorità per i prossimi anni

Lo scorso ottobre José Manuel Salazar Zerinach ha assunto la carica di nuovo Segretario esecutivo della Commissione economica per l’America Latina e i Caraibi, in sostituzione di Alicia Barcena, che il 31 marzo ha concluso il suo mandato di quasi 14 anni come presidente della Commissione regionale con sede a Santiago, Cile .

In precedenza, Salazar-Xirinachs è stato ministro del commercio estero per il Costa Rica, dal 1997 al 1998, e direttore regionale dell’Organizzazione internazionale del lavoro tra il 2015 e il 2018.

Laureato in economia presso l’Università del Costa Rica, è stato nominato a questo incarico dal Segretario Generale delle Nazioni Unite, António Guterres, che ha evidenziato la sua passione per l’analisi, la progettazione, l’attuazione e la valutazione delle politiche per promuovere lo sviluppo.

Rispondendo a una domanda sulle priorità della regione, spiega che le urgenze a breve termine sono il controllo dell’inflazione, il rilancio dell’economia ei programmi sociali per mitigare i forti effetti della successiva crisi e migliorare la situazione sociale.

Nel medio e lungo termine, grandi lacune ed esigenze racchiuse in una road map di 10 temi, il primo dei quali è lo sviluppo produttivo, l’occupazione e la crescita.

Ha affermato che “l’America Latina non ha visto quasi nessuna crescita della produttività negli ultimi 30 anni, il che è una tragedia perché è la chiave per aumentare il tenore di vita e migliorare salari e posti di lavoro”.

Il secondo problema più grande è la disuguaglianza. Sfortunatamente, questa regione rimane la regione più diseguale del mondo, un fenomeno che è solo peggiorato e peggiorato con l’impatto della pandemia.

In terzo luogo, ha sottolineato la disuguaglianza di genere. Attualmente, la differenza tra il tasso di partecipazione alla forza lavoro delle donne e degli uomini è di 24 punti percentuali.

Ha ritenuto che “nella misura in cui più donne entrano nella forza lavoro, possono aggiungere molto alla crescita del PIL e al benessere”.

Poi – ha detto – seguono le politiche sociali, la trasformazione digitale, le questioni ambientali, la tutela della biodiversità, l’agenda ultramoderna del 21° secolo, l’economia circolare, la decarbonizzazione, e infine il tema che racchiude tutto quanto sopra, che è ciò che chiamiamo macroeconomia per lo sviluppo.

Nessuno ha la sfera di cristallo

In risposta a una domanda di Prensa Latina su quando l’ECLAC stima il potenziale di ripresa regionale, Salazar-Zirenches ha riferito che non sono state fatte stime per il 2024 e il 2025 perché in questo mondo per cambiamenti così improvvisi, così tanta incertezza e volatilità Sarebbe un esercitare con un ampio margine. Errore.

Qualche speranza è che dopo questo basso tasso di crescita dell’1,4%, se il processo di inflazione in tutto il mondo e l’aumento dei tassi di interesse avranno un punto di svolta, allora ci saranno davvero prospettive di crescita per l’economia internazionale e l’economia mondiale in generale di più.

Un altro fattore importante è che la crescita dell’Eurozona, il principale partner commerciale dell’America Latina, invece di solo lo 0,5 per cento, è salita all’1,5 o più, sarà un fattore dinamico che può aspettarsi una crescita nel 2024 ragionevolmente superiore a quella del 2023.

“Ma nessuno ha la sfera di cristallo, non abbiamo fatto stime precise e soprattutto in questo mondo di volatilità e incertezza quello che chiamano cigno nero può uscire e dare una sorpresa, si spera positiva e dare uno scenario nel 2024 migliore di quello che sembra arrivare nel 2023″, ha concluso il segretario esecutivo della Commissione economica per l’America Latina e i Caraibi.

