La comunità di Ibai Llanos suggerisce di boicottare Telecinco nel debutto di Messi per il PSG

IlLa lotta è presentata, anche se non c’è un lato aggressivo. Twitch contro Telesenko, due canali uguali nel successo. eBay Janos ha trasmesso la prima apparizione di Leo Messi con il Paris Saint-Germain, in diretta dal suo canale. Telecinco, uno dei canali più popolari e seguiti in Spagna, farà lo stesso, che è stato un La lotta dei fatti per il tifoso più accanito di Basque Streamer.

Il promotore di questa contea per Mediaset Nazionale è Sandro Martin, noto su Twitch per essere, oltre che Campione Europeo di Boxe, Reven Allenatore dell’anno. È chiaro , L’intenzione del pugile non è quella di confrontarsi con i mondi, ma una certa parte della società ha raccolto personalmente la sfida.

Gerard Picot ed Ebay Janos hanno già parlato di questa “guerra”

Nella conversazione che Gerard Picot ed eBay Janos hanno tenuto in diretta mercoledì 25 agosto, è già stata discussa la questione di quale canale avrà più spettatori nel debutto di Leo Messi con il PSG. È stato il cuore della difesa del FC Barcelona ad andare oltre, al punto da essere accusato dall’emittente di essere un “piatto”..

“Non vogliamo andare in guerra, ma sarebbe interessante vedere, allo stesso tempo, lo stesso prodotto, su due piattaforme completamente diverse, una più tradizionale, una per il nuovo mondo del futuro.… Vediamo quali sono i numeri “, si è espresso Gerard-Picot senza prototipare le parole.

L’esordio di Leo Messi con il Paris Saint-Germain è senza precedenti

Ci sono pochi, se non nessuno, precedenti nella storia per offrire lo stesso prodotto allo stesso tempo da piattaforme così opposte. Sarebbe interessante rivedere i numeri del pubblico per entrambi i canali, naturalmente, ma eBay Janus era molto riluttante ad affrontare Telesenko., ipotizzando la sconfitta dal minuto 0.

Tuttavia, i fan hanno fatto uno sforzo, ovviamente, per mostrare il massimo supporto per lo streamer basco. La sua affermazione, lungi dal preoccupare Telecinco, è semplicemente quella di godersi il gioco attraverso il canale Twitch di Ibai Llanos. Le voglie crescono e nessuno vuole perdersi uno degli eventi sportivi di quest’anno, ma… t dnde le vs.?

Quando e dove vedrai il debutto di Leo Messi con il Paris Saint-Germain

“La prima volta nella storia che Leo Messi ha indossato una maglia che non fosse dell’FC Barcelona”. Neymar e Messi di nuovo insieme. “Miglior Tridente in Europa”. Sono stati utilizzati diversi metodi per promuovere questa partita del PSG Inizia alle 20:45 di domenica 29 agosto, che coincide con il giorno del giocatore.

Dove lo vedi? Questa volta, non c’è margine di errore, poiché ci sono solo due canali ufficiali su cui è possibile guardare in diretta la terza partita di Ligue 1 dal Paris Saint-Germain. Il primo, il più tradizionale, è Telecinco e il secondo è il canale Twitch di Ibai Llanos., che chiamano un’ora prima una lunga anteprima per connettersi con i “migliori giornalisti del paese”. Ovviamente la partita può essere vista in diretta su Marca.com.