La condivisione dello spettro è essenziale per una maggiore connettività

Condivisione dello spettro, sia attraverso un apposito regolamento o Utilizzo di nuove tecnologiePotrebbe essere un nuovo strumento che le autorità di regolamentazione utilizzano per promuovere iniziative volte a colmare il divario digitale o accelerare la digitalizzazione di alcuni settori, hanno concordato i membri del panel durante Forum globale della Dynamic Spectrum Alliance (DSA)..

Mario Manevich, Direttore dell’Ufficio Radiocomunicazioni ITU, Ha sottolineato l’importanza degli standard stabiliti dall’organizzazione che consentono l’uso di tecniche di condivisione dello spettro tra diversi servizi e che è un’opzione per sfruttare il suo potenziale per “aumentare l’efficienza e l’efficacia dell’uso dello spettro”.

Perché dovremmo condividere lo spettro? Dobbiamo condividere lo spettro perché è una risorsa scarsa. Se potessimo assegnare un dominio a ciascun servizio, non dovremmo condividere nulla. Ciò significa che ognuno avrà la propria banda e la propria strada da percorrere. Ma quando dobbiamo condividere una strada per più veicoli, dobbiamo stabilire alcune regole in modo che possano viaggiare su strada senza interferenze”.

Durante la sua presentazione, Maniewicz ha citato casi di Regno Unito dove viene offerta una licenza locale Per accedere allo spettro di frequenza di determinati settori o applicazioni in luoghi non utilizzati dai principali fornitori nazionali; Allo stesso tempo La Francia esplora l’utilizzo della blockchain per condividere lo spettro; mentre sono lì Altri casi dove cercare Approfitta degli “spazi bianchi” nelle gamme di frequenza TV.

Anche evidenziato Quest’ultimo caso della banda 6 GHz, dove tramite l’utilizzo di sistemi gestionali quali La formattazione automatica della frequenza (AFC) consente al WiFi 6E di funzionare senza interferire con i servizi esistenti dalla banda. “L’obiettivo è consentire il funzionamento del maggior numero possibile di servizi, ma assicurarsi che non interferiscano con gli altri”, ha aggiunto.

A questo proposito, Artur Coimbra, commissario dell’Agenzia nazionale per le telecomunicazioni del Brasile (Anatel), ha dichiarato: Evidenzia i vantaggi della versione a 1.200 MHz della banda a 6 GHz Per l’uso in reti Wi-Fi. Sebbene il suo utilizzo sia limitato alle applicazioni interne oa bassa potenza, ha osservato che l’agenzia ha iniziato a valutare l’espansione dell’uso di questo spettro per includere applicazioni esterne o ad alta potenza.

Tuttavia, ha riconosciuto che tale iniziativa “sarebbe stata limitata dagli standard e dalla disponibilità delle apparecchiature”, sebbene abbia insistito sul fatto Per “il Brasile, è molto importante utilizzare questa tecnologia all’aperto, consentendo a molte piccole cellule di fornire alla popolazione un accesso diretto a Internet”.

Coimbra ha anche condiviso sfide ed esperienze in Brasile per un migliore utilizzo dello spettro per colmare il divario digitale, come il recupero di domini messi all’asta 20 anni fa e non utilizzati nelle aree rurali; Utilizzare 100 MHz tra il segmento da 3700 MHz a 3800 MHz per le reti private; Oppure l’uso degli spazi bianchi nelle reti VHF e UHF, che non hanno potuto progredire per mancanza di apparecchiature.

Allo stesso modo, Coimbra Ricorda quando era nel 2012 2,5 GHz Aggiunto chip da 450 MHz Può essere utilizzato per i servizi Internet nelle aree rurali. Questo piano fallì, 10 anni dopo questa squadra non fu mai utilizzata per mancanza di equipaggiamento.. Ho iniziato ad analizzare la sua riallocazione se si osserva l’interesse per il mercato.

Anatel ha anche esplorato la possibilità di concedere licenze secondarie o locali in bande che offrono una buona copertura, come 700MHz, 800MHz e 900MHz, che non sono utilizzate dai principali operatori. Tuttavia, Coimbra ha riconosciuto che il quadro giuridico non era adeguato per attrarre nuovi attori.

l’ufficiale Evidenzia il risultato dell’ultima asta dello spettro 5G, in cui è stata scelta una riduzione del prezzo dello spettro a fronte degli impegni di investimento nelle zone rurali da parte degli operatori. però, Coimbra ha osservato che c’è ancora una sfida nel fornire Internet ai circa 20 milioni di persone che vivono in aree rurali sparsedove è possibile sfruttare l’uso delle nuove tecnologie.

Sebbene il rilascio di più spettro consentirà una copertura e una copertura dell’offerta ampliate, entrambi i relatori hanno convenuto che altri fattori dal lato della domanda devono ancora essere affrontati, come l’accessibilità dei servizi, la disponibilità dell’hardware o lo sviluppo delle competenze digitali.

“poi, Avere più spettro disponibile, sì, questo è ovviamente un elemento chiave, ma tutti questi altri aspetti devono essere presi in considerazione anche dalle autorità di regolamentazione e dai legislatori di tutto il mondo.ha concluso Maniewicz.