La Confederazione scozzese nel Regno Unito ha annunciato uno sciopero di 20 giorni

I membri di tutte le autorità locali dell’organizzazione degli insegnanti, la più grande della zona, hanno riferito di proteste a marzo e aprile, con la chiusura delle scuole primarie e secondarie.

L’annuncio di queste nuove date arriva nei primi due giorni delle manifestazioni, dando continuità a quelle che si sono sviluppate la scorsa settimana per tre giorni e con maggiore impatto nei collegi di alto rango politico.

L’ultima offerta del ceo scozzese prevedeva un aumento di stipendio dell’11,5% in totale per due anni, un aumento del 6% per il 2022-2023 e un altro del 5,5%, corrispondente al periodo 2023-2024.

La proposta, respinta dall’Eis e dalla federazione Nasuwt, prevedeva anche l’innalzamento del tetto da 68.000 euro a circa 90.000 euro annui, a beneficio di un numero ristretto dei migliori stipendi del settore, tra cui alcuni dirigenti.

Sebbene alla fine di novembre i professionisti del settore sperassero che lo sviluppo del loro primo sciopero nazionale dagli anni ’80 avrebbe migliorato l’offerta salariale, in pratica la controversia è sempre più lungi dall’essere risolta, avvertono gli esperti.

