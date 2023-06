La conferenza di Parigi cerca di spremere il massimo dal carburante

Con 30 ministri dell’energia, dell’ambiente e del commercio, oltre a 50 imprenditori che si preparano a partecipare all’ottava conferenza internazionale sull’efficienza energetica a Parigi, l’Agenzia internazionale dell’energia ha lanciato un appello urgente per maggiori investimenti nell’efficienza energetica. Affinché fabbriche, automobili ed elettrodomestici raggiungano gli obiettivi climatici globali.

L’agenzia evidenzia i recenti progressi: un rapporto pubblicato mercoledì afferma che la domanda di energia sta crescendo, ma le emissioni non stanno aumentando così velocemente. L’efficienza aumenta ogni anno con il miglioramento della tecnologia e l’anno scorso l’aumento è stato il doppio della media degli ultimi cinque anni.

“Siamo in un momento in cui la tecnologia più efficiente, più pulita e più conveniente sta iniziando a dominare”, ha dichiarato Brian Motherway, capo dell’efficienza energetica presso l’Agenzia internazionale per l’energia, in una conferenza stampa martedì.

Gli esperti affermano che eliminare lo spreco di energia è il modo più economico per fornire beni e servizi alle persone che ne hanno bisogno, riducendo al contempo le emissioni di gas serra, i principali fattori del cambiamento climatico.

Le misure governative che promuovono l’efficienza energetica sono i driver di questa tendenza. Il Giappone ha rafforzato le leggi a favore degli edifici efficienti. Quest’anno l’Unione Europea ha accettato di ridurre il suo consumo totale di energia del 12% rispetto alle sue previsioni per il 2020 attraverso miglioramenti agli edifici, all’industria pesante e ai trasporti privati. Gli Stati Uniti hanno impegnato la cifra record di 95 miliardi di dollari nei prossimi dieci anni per aumentare l’efficienza energetica nella produzione di energia, negli edifici e nelle automobili. L’India ha approvato leggi importanti per ridurre la quantità di energia consumata dalle case.

Secondo il rapporto dell’AIE, gli investimenti pubblici e privati ​​totali nell’efficienza energetica sono aumentati del 15% nel 2022 a 600 miliardi di dollari rispetto all’anno precedente. Quest’anno è previsto solo un aumento del 4%, cosa che Motherway trova preoccupante.

Per limitare il riscaldamento globale a 1,5°C (2,7°F) ed evitare interruzioni meteorologiche estreme, il mondo deve raddoppiare la sua efficienza energetica per il resto del decennio. Per questo è necessario un investimento annuale di 1,8 trilioni di dollari, afferma il rapporto.

La tecnologia c’è, dobbiamo solo dare la priorità alla spesa.