La conferenza E3 2006 di Sony è stata pubblicata per la prima volta in alta definizione

L’E3 è praticamente morto dopo aver saltato quattro eventi annuali, ma c’è stato un tempo in cui combinava intrattenimento e informazione ed era una delle più grandi fiere per i fan dei videogiochi. il canale nessuna clip Ha pubblicato il suo video di debutto per la conferenza Sony all’E3 2006 a 2160p e 60fps.anche se la risoluzione originale è 1080p – hanno scelto di aumentare la qualità in modo che YouTube offra una migliore compressione -.

Questo video è reso possibile dal Noclip Game History Archive, un’iniziativa che cerca di preservare materiale e informazioni sui videogiochi nelle migliori condizioni possibili. Le conferenze dell’E3 di quegli anni si possono comunque trovare online Qualità fluire Di solito era brutto e lontano da quello che possiamo trovare oggi.

nessuna clip Assicurati di ottenere centinaia di nastri con trailer, fatto da me E vecchie notizie in video Dai giochi classici, che vogliono digitalizzare e condividere per non perdersi.

Un convegno famoso…ma non per i suoi successi

La cosa curiosa della conferenza di Sony nel 2006 è questa Non era meglio in termini di contenuto o forma, anzi il contrarioma è interessante ricordare dal punto di vista dello spettacolo PlayStation 3 e dei suoi primi giochi.

il discorso Ha dato molti momenti memorabili per diventare memecompreso un piantoRiiiiidge Racer“Commento di Kaz Hirai”Granchio nemico gigantedurante una manifestazione Genji: I giorni della lama O la spiacevole sorpresa del prezzo elevato della console.

Oltre a questi momenti divertenti, lo spettacolo includeva anche trailer di Filtro sifone: specchio scuroE Spada del paradiso o prima guarda Un progetto specifico di Naughty Dog che diventerà un seguito Sconosciuto: la fortuna di Drake.