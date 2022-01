La controversa decisione dell’Australia di vietare a Novak Djokovic di entrare nel Paese

Il rifiuto del visto da campione del mondo per entrare in Australia ha provocato reazioni di ogni genere e ha messo il giocatore al centro dell’arena politica. La sua famiglia ha deplorato il maltrattamento mentre i suoi colleghi hanno parlato, incluso Rafael Nadal, che ha lamentato la posizione di Djokovic ma ha detto di conoscere le “conseguenze” che potrebbe affrontare se non si fosse presentato alla competizione e fosse stato vaccinato.

Una situazione sfuggita all’immaginazione di milioni di appassionati di tennis pochi giorni fa ed è diventata al centro di polemiche globali in meno di 24 ore: Novak Djokovic, il numero uno del mondo e il favorito per vincere gli Australian Open 2022, è stato sospeso ai cancelli del torneo dopo essere stata arrestata dalle guardie di frontiera per non aver rispettato le normative anti-Covid australiane.

Il tennista si è recato a Melbourne con un’esenzione medica dal governo dello stato del Victoria per poter giocare senza essere vaccinato, ma all’arrivo all’aeroporto della città è stato separato dalla sua squadra e portato dai funzionari di frontiera in una stanza con la polizia. Sorveglianza dove lo hanno interrogato per ore e gli hanno detto che il suo visto era stato cancellato per non aver soddisfatto i severi requisiti del Paese contro l’epidemia.

A margine delle otto ore di detenzione, i suoi avvocati hanno riferito che avrebbero presentato ricorso, cercando un modo per il campione di competere nel Grande Slam dal 17 gennaio. Viene quindi trasferito in un albergo dove sono custoditi i richiedenti asilo, ei suoi parenti denunciano le sue pessime condizioni.

Attivisti pro-rifugiati protestano davanti all’hotel dove è detenuto Novak Djokovic con i migranti detenuti, a Melbourne, il 6 gennaio 2022. © AFP

La sua situazione ha causato un vortice di dichiarazioni ed eventi che hanno riempito i social network e le copertine dei media australiani e sportivi. “The West Australian”, ad esempio, intitolava un’immagine dell’idolo, seguito dal testo “No Vak”, “No Vax”, “No Way” (Novak, No Vacuna, No Manera), mentre il tabloid serbo “Blic pubblicato “Day of Shame. Per l’Australia: Novak è in uno stato terribile.

Lo stato della vaccinazione di Djokovic ha causato un putiferio in Australia

Il risoluto rifiuto di Djokovic di farsi vaccinare non ha nulla a che fare con la situazione che sta affrontando.

L’atleta aveva dichiarato nell’aprile 2020, durante la fase peggiore dell’epidemia: “Personalmente sono contrario alla vaccinazione e non voglio che nessuno mi costringa a farmi vaccinare per poter viaggiare”. Adesso le sue parole – ha sostenuto da allora – nel bel mezzo di una forte ondata di contagi in Australia con record di nuovi casi per il quarto giorno consecutivo e travolte dagli ospedali, giocano una forte battuta d’arresto.

L’arrivo di Djokovic in Australia ha causato un putiferio tra i suoi residenti, che hanno dovuto affrontare alcune delle misure più dure al mondo nel mezzo della pandemia, con famiglie separate più di un anno fa e gente del posto che non è stata nemmeno in grado di viaggiare tra gli stessi stati. dalla nazione.

Questo è il motivo per cui la posizione anti-vaccinazione e il rifiuto di Djokovic di rivelare se è stato vaccinato ha solo esacerbato la crudeltà, alcuni trovando in essa un incentivo ad arrestarlo e la posizione coerente – finora – del primo ministro australiano Scott Morrison per garantire che “le regole sono regole” e Novak non farà eccezione. .

Archivi. Novak Djokovic, nove volte campione dell’Australian Open. Patrick Hamilton Agence France-Presse/File

Djokovic sollevato tra polemiche

L’atleta è stato anche coinvolto in una battaglia politica tra l’amministrazione conservatrice Morrison e il governo dello stato vittoriano di sinistra.

Sebbene gli stati possano concedere esenzioni dai requisiti di vaccinazione ai cittadini per entrare nel paese, è il governo federale che controlla i confini internazionali e ha il potere di contestare tali esenzioni. Djokovic aveva appena ottenuto la sua esenzione dal governo vittoriano, ma al suo arrivo la Federal Border Force ha ritenuto che Djokovic non potesse giustificare le ragioni della sua esenzione.

Ci sono ancora molte incognite sui motivi del rifiuto di Nol di entrare nel Paese, nonché su in cosa consista esattamente il suo visto, soprattutto dopo aver appreso che un totale di altri cinque giocatori sono riusciti a entrare nel Paese. Paese senza vaccinazione, cosa che non è stata senza polemiche neanche.

Diversi media sportivi come AS riportano che il tennista avrebbe basato la sua richiesta di esenzione sul fatto di aver superato l’infezione da coronavirus meno di sei mesi fa. Ma si è diffusa anche l’ipotesi che l’ordine del giocatore sia stato fatto tramite carte sbagliate.

La famiglia denuncia il “sequestro” e le “molestie” del governo serbo.

La famiglia del tennista incolpa della sua situazione i politici del Paese periferico. Sua madre, Dijana Djokovic, ha confermato che l’atleta era un “capro espiatorio”, mentre suo padre, Srjan, ha affermato che il problema dell’ingresso nel Paese “non ha nulla a che fare con lo sport” ma piuttosto una “questione di un’agenda politica”. Ha confermato che suo figlio era stato rapito. Quest’ultima dichiarazione potrebbe sollevare problemi per il tennista, poiché, secondo il quotidiano australiano “The Age”, a seguito di questa dichiarazione, le autorità studieranno la possibilità di vietare a Djokovic di entrare nel paese per 3 anni.

Hanno parlato anche alcuni suoi colleghi, tra cui lo spagnolo Rafael Nadal, che ha espresso il suo rammarico per la sua posizione, anche se ha indicato che il tennista serbo “conosceva le circostanze da mesi”. “È una persona maggiorenne che prende le proprie decisioni e deve sopportare le conseguenze di tali decisioni”, ha detto.

Nel frattempo, i fan dell’idolo nazionale in Serbia hanno organizzato una manifestazione a favore dell’atleta davanti al Parlamento.

Nel frattempo, il presidente serbo ha confermato ancora una volta che l’atleta era ancora “molestato” dalle autorità australiane, dichiarazione che ha confermato poiché ha appreso della situazione del suo connazionale e si è lamentato del fatto che il campione si trovasse presso l'”Immigrazione”. Hotel.

Per ora il tennista resterà in Australia fino a lunedì, quando un tribunale del Paese fisserà una data per stabilire se il campione del mondo potrà disputare il torneo che lo porterà alla gloria.

Se il serbo partecipa al torneo, che se vince, si rivelerà leader indiscusso a livello storico del tennis vincendo 21 Grandi Slam e battendo così i tennisti Rafael Nadal e Roger Federer, resta un mistero che ne rimarrà dipendente sulla giustizia dello Stato periferico.

con Reuters