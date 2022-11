La controversa scena “Tampongate” in The Crown vs. La vera conversazione tra Carlos e Camila

Sembra che la famiglia reale britannica non abbia tregua. Dopo la puntata “Annus Horribilis” di la coronaUna delle quinta stagioni che descrive quello che potrebbe essere l’anno peggiore dell’epoca Isabella II A livello personale (oltre ai matrimoni amputati dei figli, agli scandali sui tabloid, si è aggiunto l’incendio doloso del Castello di Windsor), la serie Netflix ricrea uno dei momenti più umilianti del Re. Carlo III. Nell’episodio The Way Forward, che va in onda circa due mesi dopo che Carlos è finalmente diventato re, Domenico Ovest S Olivia Williams rif. Il Telefonata intima Tra Carlos e Camila che sono stati registrati illegalmente nel 1989, e anni dopo hanno riempito fiumi di inchiostro e sono stati derisi in tutto il mondo.. Alcuni hanno definito lo scandalo “Camillagate” e altri hanno scelto il più fotografato “Tampongate”.

“Oh mio Dio, voglio sentirti ovunque, da cima a fondo”, ha detto un West come Carlos, ripetendo alla lettera estratti da una famigerata conversazione telefonica.

“Cosa diventerai? In alcune mutandine?” Williams, che interpreta Camilla, chiede con una risata.

“O, Dio non voglia, a Tampax. Come sono fortunato!”Carlo scherza.

La quinta stagione di la corona È già stato criticato per essere stato rilasciato solo due mesi dopo la morte della regina, e con questi 10 nuovi episodi che ritraggono la famiglia reale britannica dal 1991 al 1997, ci si aspetta che alcuni brutti scandali facciano di nuovo notizia. per questa parte, Ho chiesto a Judi Dench Che la serie aggiunga un avviso prima di ogni episodio affermando che si tratta di un dramma. Netflix ha risposto unendo un file disclaimer Per descrivere il tuo trailer Stagione 5. Queste voci particolarmente critiche possono entrare in conflitto con The Way Forward, in cui il confine tra realtà e finzione è particolarmente labile.dato che alcuni dettagli dell’incidente nell’episodio (come il fatto che il marito di Camilla, Andrew Parker Bowleschi risponde alla telefonata di Carlos) è inventato, mentre gli altri, come gran parte del testo, sono interpretati alla lettera.

In una conversazione telefonica con Sally Biddle Smithche ha affrontato quella conversazione in Il principe Carlo: emozioni e paradossi in una vita impossibile (“Prince Charles: The Unbearable Passions and Paradoxes of a Life”), il biografo reale più venduto ha rilasciato le seguenti dichiarazioni a Fiera della vanità: “Ho trovato ironico che con così tanto della serie inventata – i dialoghi e le scene inventati – la serie ricorresse ai fatti quando era più conveniente per i suoi scopi e più offensiva. [a la familia real]. Quindi abbiamo una serie in gran parte immaginaria, ma ricreano i fatti di cosa [Carlos y Camilla] Hanno detto perché [palabras auténticas] Mettili in una prospettiva sfavorevole”.