La controversa soluzione di David Faitelson a Tricolor per migliorare il gameplay

David Fittelson ha espresso la sua opinione sul cambio di sede della squadra messicana

Il Selezione di calcio messicano Dubbi su come giocare le prossime partite Qualificazioni CONCACAF a casa. Motivi perché Stadio azteco Ha ricevuto multe per le proteste anti-gay dai suoi fan nelle partite che ha giocato contro i coetanei della regione. Oltre a quanto sopra, la scelta ha lasciato a desiderare nei loro incontri presso la proprietà Coapa.

Di, David Fittelson Chi è il giornalista sportivoed ha espresso la sua opinione su tricolore Ha confermato che un cambio di scenario sarebbe vantaggioso per la squadra messicana: “È ora che la nazionale messicana lasci lo stadio Azteca, volontariamente o menoAppeso aggiunto ESPN.

Le ultime partite della squadra guidate da Gerardo “Tata” Martino Li ha vinti a Coloso de Santa Úrsula, anche se la maggior parte dei fan e vari giornalisti dei media non hanno apprezzato la performance.

La squadra di calcio messicana ha giocato tre partite per il Qatar 2022: due vinte e un pareggio (Foto: Henry Romero/Reuters)

contro Giamaica imposto 2 LA 1 Nella storia di uno degli estimatori di CONCACAF. Durante il secondo esame Pareggio con un gol contro il Canada La profondità messicana si è rivelata nella zona difensiva. Il suo ultimo duello tripartito andato contro L’Honduras ha vinto 3 a 0.

Vittleson È un critico assiduo della nazionale, e ora ha anche suggerito agli aztechi di cambiare città, stato e quartier generale in modo che i frutti e il livello del calcio salgano: “Letteralmente, (dovrebbero) cercare un “nuovo ambiente” a Guadalajara o Monterrey. A proposito, è anche il Messico e tornerà utile”, si legge nell’account Twitter ufficiale del chiamante.

Quelli che ordina balbettare Situato in prima classe di valutazione valutata Da CONCACAF a Qatar 2022 Insieme a 14 unità. dietro il Stati Uniti con 11 punti e Canada con 10. Il Messico sarà ospitato dalle squadre nordamericane a novembre per concludere le partite di quest’anno.

Messico e Canada legati allo stadio Azteca nella partita CONCACAF (Foto: Henry Romero/Reuters)

contro di lui Il paese a stelle e strisce suonerà il 12 novembre. D’altra parte, contro quelli di foglia di acero Sarà tra quattro giorni 16 novembre.

Inoltre, per 2022 Le prime partite saranno in terra messicana fino alla fine del primo mese. a condizione Il Costa Rica visiterà ai vestiti verdi 30 gennaio L’anno prossimo contro Panama Vedrai facce 2 febbraio. Così, i gestori Liga MX e la Federcalcio messicana Si analizzerà l’eventuale uscita dallo stadio situato a sud di Città del Messico.

Possibili immobili pronti a ricevere El Tri sono Stadio Akron subordinare Chivas de Guadalajara e il Stadio BBVA subordinare Rayados di Monterey. Il primo ha il potenziale per qualcosa in più 46 mila persone Il secondo, situato a Nuevo Leon, può ospitare 51 mila fan.

l’ultima volta in Messico Ho giocato fuori Azteca c’era ottobre 2018. Il tripartito Ha giocato un’amichevole contro tekos. Il risultato è stato positivo per la popolazione locale in quanto hanno prevalso da 3 a 2 in Stadio universitario subordinare Tigri di Nuevo Leon. chi ha servito Direttore tecnico In quell’occasione fu Ricardo “Toca” Ferretti; Dove ha fatto uno stage dopo aver lasciato Juan Carlos Osorio Dopo essersi esibito nella Coppa del Mondo Russia 2018.

