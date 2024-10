La cooperazione tra Vietnam, Laos e Cambogia è necessaria per realizzare progressi strategici

Questo è ciò che hanno concordato i primi ministri Soniksay Siphandong, Pham Minh Chien e Hun Manet, rispettivamente, in un incontro tenutosi qui mercoledì nell’ambito del 44esimo e 45esimo vertice dell’Associazione delle nazioni del sud-est asiatico (ASEAN). Lui frequenta.

I capi di governo hanno parlato della ricerca di soluzioni per sviluppare i meccanismi di cooperazione bilaterale e trilaterale in una direzione più efficace e sostanziale, a beneficio dei popoli dei tre paesi, della comunità ASEAN e per il bene della pace, della stabilità e dello sviluppo nel regione.

Sivandon, Minh Chinh e Manet hanno convenuto di sottolineare che la tradizione di solidarietà e di mutua assistenza tra i tre paesi dell’Indocina costituisce una risorsa preziosa e una base per lo sviluppo di relazioni di cooperazione e fiducia reciproca, oltre ad essere un fattore chiave per rafforzare la solidarietà.

Secondo quanto riportato dalla stampa, i due Primi Ministri hanno inoltre sottolineato che la cooperazione nel campo della difesa e della sicurezza resta un pilastro importante delle relazioni trilaterali.

In questo senso, hanno riaffermato che i tre partiti aderiscono al principio di non consentire alle forze ostili di utilizzare il territorio di uno Stato per danneggiare la sicurezza dell’altro Stato.

Inoltre, si è intervenuto per garantire la migliore organizzazione dell’incontro annuale tra i capi della difesa dei tre Paesi e la Conferenza dei Ministri di Cambogia, Laos e Vietnam sulla prevenzione della criminalità.

Poco dopo il suo arrivo nella capitale, il giorno prima, il Primo Ministro vietnamita, Pham Minh Chinh, ha incontrato il suo omologo laotiano, Sonexay Sivandun, che lo ha assicurato della particolare importanza e della massima priorità che il suo Paese attribuisce alle grandi e speciali relazioni . Solidarietà e cooperazione globale con i paesi vicini.

Minh Chin ha sottolineato che le relazioni bilaterali sono al massimo livello di fiducia, con una cooperazione economica e commerciale più efficace, una più stretta cooperazione nella difesa e nella sicurezza e una più solida e obiettiva nel campo culturale e turistico.

Il primo ministro vietnamita ha affermato che in futuro le due parti dovrebbero rafforzare ulteriormente la cooperazione nei settori della trasformazione digitale e verde, dell’economia circolare, dell’agricoltura ad alta tecnologia e dell’allevamento del bestiame, garantendo la sicurezza alimentare e la formazione di risorse umane di alta qualità.

Da parte sua, Siphandon ha espresso il suo apprezzamento per la sincera assistenza del Vietnam al Laos sia prima nella lotta di liberazione nazionale che oggi nell’attuale sviluppo nazionale, e ha sottolineato che il governo laotiano si coordinerà strettamente con il governo vietnamita per attuare progetti di investimento tempestivi ed efficaci.

