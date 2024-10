La Copa América sostiene la sua eredità accelerando gli investimenti pianificati a Barcellona | Notizie dalla Catalogna

La vicepresidente della Copa America Aurora Cata ritiene che l’eredità della competizione sia già diventata realtà perché sono stati accelerati “investimenti già pianificati”, come quelli realizzati nel Porto Olimpico o nell’intero fronte portuale. . In una dichiarazione a SER Catalunya, ha anche sottolineato la “proiezione internazionale” della città di Barcellona, ​​che “è ancora una volta al centro” e perché “se ne parla in modo positivo”.

In questa difesa dell’eredità, Cata sottolinea l’impatto che può avere sulla promozione dello sport della vela in relazione ai ragazzi e alle ragazze che lo praticano nei numerosi yacht club della Catalogna, e sostiene l’idea del “Blu Settimana” dal cero alzato dal sindaco Colboni.

Osservando la competizione e il suo impatto, Aurora Cata ritiene che Barcellona “sa come godersi l’evento” e che “lo fa senza molto rumore o folla” e con molta “passione data la grande rivalità della competizione .” “

In dichiarazioni rilasciate a SER Cataluña, nel corso di una tavola rotonda su “Copa America e le donne”, l’allenatore della squadra velica del Barcellona, ​​Monica Azon, ha confermato che “la Copa America è l’evento sportivo più antico” e che sta entrando nella storia “così com’è”. la prima edizione femminile.” Un velista, Neus Pallister, è fiducioso che la competizione significherà che “in futuro, più ragazzi e ragazze potranno regatare nelle categorie giovanili e chissà se un giorno gareggeranno nella Coppa America”.

La squadra femminile, come quella giovanile, ha il sostegno di sponsor come Caixa Bank, e il suo direttore, Iñigo Rui, è molto fiducioso che la squadra velica del Barcellona, ​​che si sta già preparando per la competizione, “darà una prestazione eccezionale. ” Così come ha fatto la squadra giovanile con una straordinaria partecipazione sportiva.