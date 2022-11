La Corea del Sud ha fatto parte della rosa della Coppa del Mondo, incluso Son Heung-min

Alla presenza di Son, l’attaccante del Tottenham Hotspur, la Corea del Sud ha confermato la convocazione di 26 giocatori per partecipare ai Mondiali del Qatar 2022. La squadra guidata da Paulo Bento sarà nel Gruppo H insieme a Uruguay, Portogallo e Ghana.

2 relativo

La più grande aspettativa in termini di pubblicazione di questa lista era vedere se Son, che ha riportato una frattura intorno all’occhio sinistro quando si è scontrato con la spalla del giocatore dell’Olympique de Marseille Chancel Mbemba, durante la partita di UEFA Champions League, sia stata confermata. Martedì 1 novembre si è giocato il quarto girone del campionato. Anche il giocatore ha dovuto subire un intervento chirurgico a causa di questo infortunio.

Il 30enne aveva confermato mercoledì scorso sui social che sarebbe stato alle prossime finali dei Mondiali, uno status che è stato sancito pubblicando la lista della squadra asiatica, anche se c’è ancora incertezza quando sarà un calciatore. Capace di giocare, più che altro sarebbe disposto a usare una maschera per proteggersi il viso.

“Siamo in contatto con lui, con il dipartimento medico del Tottenham, ma non abbiamo ancora informazioni sul giorno esatto in cui potrà allenarsi con il resto della rosa”, ha detto sabato l’allenatore della Corea del Sud Bento.

Il tecnico portoghese ha aggiunto: “Dobbiamo aspettare e analizzare la sua situazione giorno per giorno. Abbiamo tempo per prendere una decisione e la cosa più importante è che recuperi il più possibile, si senta a suo agio e poi prenderemo la decisione finale. “

La Corea del Sud parteciperà per la prima volta al Gruppo H dei Mondiali in Qatar giovedì 24 novembre contro l’Uruguay, dopo quattro giorni affronterà il Ghana e venerdì 2 dicembre affronterà il Portogallo.

tiratori: Kim Sung Gyo, Joo Hyun Woo, Song Bum Kyun

Difensori: Kim Min Jae, Kim Young Joon, Kwon Kyung Won, Cho Yu Min, Kim Moon Hwan, Yoon Jong Gyu, Kim Tae Hwan, Kim Jin Soo, Hong Chul

Broker: Jung Woo-Young, Son Jun-Ho, Paik Seung-Ho, Hwang In-Beom, Lee Jae-Sung, Kwon Chang-Hoon, Jeong Woo-Yeong, Lee Kang-In, Son Heung-Min, Hwang Hee-Chan Na Sang Ho, Song Min Kyu.

Attaccanti: Hwang Ui-ju, Chu Guo-sung.